〔香港新股〕中铝矿业国际下周四将参加聆讯,拟募资至多10亿美元--IFR

路透5月10日电---据汤森路透旗下IFR报导，中铝矿业国际将于5月17日(下周四)参加港交所聆讯，拟通过上市募集资金最多10亿美元。目前计划一旦获批，将在5月21日那个星期开始进行推介。

该公司的主要资产为秘鲁特罗莫克铜矿，估值达22亿美元。该矿处于开采前期，计划于2013年第三季度开始生产。

因此，中铝海外承销团人士正密切关注市场另一支海外铜矿公司的新股发行情况。

国资铜矿矿业公司中国有色矿业亦准备在香港上市，募集5亿美元，该公司正进行推介，最快于5月14日启动路演。该公司的铜矿资产在非洲赞比亚，据一份推介研究报告预测，公司今年的净利润升幅达120%，录得1.54亿美元。

法巴(BNPP.PA)和摩根士丹利(MS.N)任中铝矿业国际交易的联席全球协调人，并与建银国际、中金、汇丰(HSBA.L)(0005.HK)和渣打(2888.HK)(STAN.L)一起担任联席主承销商。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)