《中国报摘》--中国证券报5月10日

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
* 头版头条:
--中国证监会发布《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》.证监会已要求各派出机构核实了解各辖区累计净利润为正、现金流情况较好但未分红公司的详细情况,将该类公司作为关注重点.
* 其他:
--在证券公司创新发展研讨会闭幕后,权威人士透露,新一轮券商创新摸底调研有望开启.
--财政部部长谢旭人表示,将稳步推进房产税改革试点,研究制定房产保有、交易环节征税改革方案.
--国土资源部油气资源战略研究中心副主任张大伟表示,中国页岩气探矿权第二轮招标已基本准备完毕,目前正在走程序.国企民企均可参与,亦允许外资以合资、合作的方式参与页岩气的勘探开发.
--浦发银行(600000.SS)托管国内最大产业基金--蓝色经济区产业投资基金,该基金批复规模300亿元人民币,首期规模80亿元;同时发起成立境外美元平行基金,规模为30亿美元.(完)
--整理 林琦; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。