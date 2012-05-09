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亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 07:51 BJT

《中国报摘》--中国证券报5月10日

* 头版头条:

--中国证监会发布《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》.证监会已要求各派出机构核实了解各辖区累计净利润为正、现金流情况较好但未分红公司的详细情况,将该类公司作为关注重点.

* 其他:

--在证券公司创新发展研讨会闭幕后,权威人士透露,新一轮券商创新摸底调研有望开启.

--财政部部长谢旭人表示,将稳步推进房产税改革试点,研究制定房产保有、交易环节征税改革方案.

--国土资源部油气资源战略研究中心副主任张大伟表示,中国页岩气探矿权第二轮招标已基本准备完毕,目前正在走程序.国企民企均可参与,亦允许外资以合资、合作的方式参与页岩气的勘探开发.

--浦发银行(600000.SS)托管国内最大产业基金--蓝色经济区产业投资基金,该基金批复规模300亿元人民币,首期规模80亿元;同时发起成立境外美元平行基金,规模为30亿美元.(完)

--整理 林琦; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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