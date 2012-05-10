《新兴市场重要经济事件预告》--5月10日-5月17日

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月10日(四)

雅加达--印尼央行理事会会议.

首尔--韩国央行宣布利率决定(0100),随后举行记者会(0220).

曼谷--泰国央行总裁张旭州在一个债券活动上发表演讲(1100)

印度普那--印度央行副总裁Subir Gokarn主持银行及金融机构分析师会议开幕式(0400)

莫斯科--俄罗斯央行议息会议.

马德里--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty参加经济合作暨发展组织(OECD)西班牙会议(至5月11日)

萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)央行总裁Zeljko Rohatinski在Zagreb Money Market主办的经济会议上发表演讲.

萨拉热窝(塞拉耶佛)--波士尼亚下议会讨论2012预算提案(0500)

贝鲁特--2012年阿拉伯经济论坛.

贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.

利马--秘鲁央行宣布利率决定(2300).

马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.

墨西哥城--20国集团(G20)特别代表会议(至5月11日).

5月11日(五)

布鲁塞尔---欧盟执委会公布今春对于2012-2013年经济预测.欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将举行记者会(0900)

科伦坡--斯里兰卡央行公布2012年5月货币政策评估报告(1230).

曼谷--泰国央行公布季度通胀报告.

吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议.

印度班加罗尔--印度央行副总裁Subir Gokarn发表演说(0600)

布拉格--捷克央行公布5月3日委员会会议记录(0700).

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录(1400).

波哥大--哥伦比亚央行公布4月30日货币政策会议纪录

5月12日(六)

北京--中国、日本和韩国的贸易部长会晤,磋商建立三边自由贸易区事宜.

5月14日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议(1500).

布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行发表货币政策月报.

5月15日(二)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.

伊斯坦布尔--土耳其央行举行第九届伊斯兰金融服务委员会峰会,会议聚焦于变化中的监管模式和伊斯兰金融(至5月17日).

伦敦--罗马尼亚央行副总裁Cristian Popa发表演讲,题为"罗马尼亚:在充满变数世界中的风险与机遇"(1800).

5月16日(三)

墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告.

曼谷--泰国央行公布5月2日会议纪录(0200)

5月17日(四)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和世界银行行长佐利克在布雷顿森林会议上发表演讲,题为"从恶性到良性:债务、稳定和增长的周期:".(1300)

里加--拉脱维亚央行理事会会议.

圣地亚哥--智利央行货币政策会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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