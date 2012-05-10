《新兴市场重要经济事件预告》--5月10日-5月17日

金属期市：伦铜持稳，因美元下滑限制获利回吐盘
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
(除特别说明外,均为GMT时间)
5月10日(四)
雅加达--印尼央行理事会会议.
首尔--韩国央行宣布利率决定(0100),随后举行记者会(0220).
曼谷--泰国央行总裁张旭州在一个债券活动上发表演讲(1100)
印度普那--印度央行副总裁Subir Gokarn主持银行及金融机构分析师会议开幕式(0400)
莫斯科--俄罗斯央行议息会议.
马德里--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty参加经济合作暨发展组织(OECD)西班牙会议(至5月11日)
萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)央行总裁Zeljko Rohatinski在Zagreb Money Market主办的经济会议上发表演讲.
萨拉热窝(塞拉耶佛)--波士尼亚下议会讨论2012预算提案(0500)
贝鲁特--2012年阿拉伯经济论坛.
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.
利马--秘鲁央行宣布利率决定(2300).
马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.
墨西哥城--20国集团(G20)特别代表会议(至5月11日).
5月11日(五)
布鲁塞尔---欧盟执委会公布今春对于2012-2013年经济预测.欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将举行记者会(0900)
科伦坡--斯里兰卡央行公布2012年5月货币政策评估报告(1230).
曼谷--泰国央行公布季度通胀报告.
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议.
印度班加罗尔--印度央行副总裁Subir Gokarn发表演说(0600)
布拉格--捷克央行公布5月3日委员会会议记录(0700).
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录(1400).
波哥大--哥伦比亚央行公布4月30日货币政策会议纪录
5月12日(六)
北京--中国、日本和韩国的贸易部长会晤,磋商建立三边自由贸易区事宜.
5月14日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议(1500).
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行发表货币政策月报.
5月15日(二)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
伊斯坦布尔--土耳其央行举行第九届伊斯兰金融服务委员会峰会,会议聚焦于变化中的监管模式和伊斯兰金融(至5月17日).
伦敦--罗马尼亚央行副总裁Cristian Popa发表演讲,题为"罗马尼亚:在充满变数世界中的风险与机遇"(1800).
5月16日(三)
墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告.
曼谷--泰国央行公布5月2日会议纪录(0200)
5月17日(四)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和世界银行行长佐利克在布雷顿森林会议上发表演讲,题为"从恶性到良性:债务、稳定和增长的周期:".(1300)
里加--拉脱维亚央行理事会会议.
圣地亚哥--智利央行货币政策会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
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路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932