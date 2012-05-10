《中国报摘》--金融时报5月10日

* 头版头条:

--中国证监会发布进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知,要求上市公司在定期报告等相关文件中详细披露现金分红政策的制定和执行情况,提高现金分红的透明度;且将在监管中关注上市公司是否切实履行分红承诺.

* 其他:

--分析人士认为,监管部门对银行服务收费行为的全面规范和约束可能使银行收费业务进入"逆市场化"阶段,虽然对银行当前盈利不构成明显影响,但长期来看,将压缩银行"公共服务"业务的盈利能力.

--截至今年一季度,中国信托行业信托资产达到53,016.07亿元人民币,在去年底的基础上,又获得了10.19%的增长.照此速度,中国信托业的信托资产规模在不远的将来有望赶超保险业6万亿的资产规模,跃升为仅次于银行业的第二大金融部门.

--记者撰文称,在楼市调控初见成效之际,扬州市"明修栈道,暗渡陈仓",借微调之名行"救市"之实的举动,有可能让历时两年多的调控,在各大城市的竞相效仿中功亏一篑.(完)

--整理 康熙泽; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]