俄罗斯政府网站遭黑客攻击,曾短暂瘫痪

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科5月9日电---俄罗斯政府网站周三遭黑客攻击，曾短暂瘫痪。两天前普京宣誓就任总统，引发街头抗议。

黑客组织Anonymous使用“Op_Russia”的twitter账户，在上面公开了对俄罗斯政府网站的攻击，称“Anonymous令克里姆林宫网站中断”。

俄罗斯互联网用户表示，周三曾有几分钟无法访问www.kremlin.ru。

“所有相关部门正采取必要措施对抗（此类）攻击，”克里姆林宫互联网安全部门发言人说道。

“这是日常工作。总会受到外部影响。今天我们见证了（黑客）对我们发动的进攻......（但是）他们没有达到目的。”

上周，Anonymous曾表示，将对俄罗斯政府网站发动攻击，支持反对派抗议。（完）