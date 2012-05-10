〔中国企业〕阿里巴巴集团30亿美元贷款以超额认购宣告结束--IFR

快讯提示：日本央行总裁黑田东彦称物价将稳步上涨，2018财年通胀率或达2%
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路透5月10日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国电子商务公司--阿里巴巴集团总额30亿美元双档贷款以超额认购宣告结束。有14家银行在组建银团阶段承诺提供总共25亿美元贷款。
最新加入的银行是花旗集团(C.N)和Intesa Sanpaolo,两家将各自提供3亿美元。此外,台湾银行、中国信托商业银行、ING Bank、兆丰国际商业银行和台北富邦银行提供贷款数额在1亿至2亿美元间。
稍早加入的银行中,巴克莱(BARC.L)和摩根士丹利(MS.N)各提供3亿美元、Natixis和台新国际商业银行分别提供1亿美元。预计未来几周内,最终额度分配工作和签约工作将完成。
澳新银行(ANZ.AX)、瑞士信贷CSGN.VX、星展银行(DBSM.SI)、德意志银行(DBKGn.DE)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)与瑞穗实业银行担任是次贷款的委托主办行兼额度分配行。该贷款分两部分:A部分10亿美元三年期定期贷款,B部分20亿美元12个月期过桥贷款。两部分贷款含所有费用的最高平均价码为较LIBOR加码604.67个基点,其中包括最高平均费用217个基点。平均贷款期限约为1.5年。(完)
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--整理 张喜良
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路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
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