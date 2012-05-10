〔中国能源〕页岩气探矿权第二轮招标基本准备完毕,民企及外企可参与

路透上海5月10日电---中国证券报周四报导援引国土资源部人士的话称,页岩气探矿权第二轮招标已基本准备完毕,目前正在走程序.只要具备资金和油气勘探开发相关资质,国企民企均可参与,也允许外企以合资、合作的方式参与中国页岩气的勘探开发.

国土资源部油气资源战略研究中心副主任张大伟表示,去年6月页岩气探矿权首次公开招标中,中石化和河南省煤层气开发利用有限公司各竞得一区块,目前这两个项目进展均十分顺利.

报导称,曾有业内人士透露,第二轮招标要求竞标企业注册资金不少于3亿元人民币,账面资金不少于10亿元.此外,具备一定页岩气开发技术条件或在页岩气技术引进方面具有优势、有一定数量的技术人员和专家团队的企业将具有优势.

页岩气勘探开发热情日益升温,但其成本参差不齐,完钻一口页岩气井的成本从几千万至亿元人民币不等.目前许多民营企业正在探索较低成本的钻井技术和模式.而在美国,由于实现了规模化开采,完钻一口页岩气井的成本约在350-380万美元之间.

与参差不齐的成本相比,页岩气勘探开发投入一直较匮乏.据张大伟介绍,2011年用于页岩气勘探开发的投入不到10亿元,近年来页岩气勘探开发整体投入不到70亿元.而常规油气勘探开发的投入已达600多亿元.

据国内几大石油公司数据资料,截至4月底,中国一共完钻63口页岩气(油)井,其中石油公司61口,国土资源部2口,且已有30口页岩气井获得工业气流.但较之美国,差距依然明显.据不完全统计,目前美国已完钻近10万口页岩气(油)井,仅2011年一年就完钻近1万口.

中证报此前援引消息人士称,页岩气探矿权第二轮招标或于7月、8月启动,初定20个区块面向包括民营企业在内的企业招标,企业数量暂定17家.报导称,虽然向民营企业开放,但参与竞标的多为央企或省、市政府所属的二级国有企业.[ID:nSB1495074](完)