〔日本股市〕日经指数2月14日以来首次跌破9,000点

快讯提示：日本央行总裁黑田东彦称物价将稳步上涨，2018财年通胀率或达2%
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路透东京5月10日电---日本股市日经指数周四盘初跌破9,000点,为2月14日以来首次,因投资者担心西班牙脆弱的银行业和希腊政治的不确定性,市场人气受到打压.
丰田汽车(7203.T)上涨1.8%,此前公布正面业绩,提供部分支持.
日经指数.N225下跌0.5%,至8,994.71点.东证股价指数.TOPX跌0.4%至763.15点.(完)
--编译 洪曦;审校 张荻
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路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
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