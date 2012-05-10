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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 08:25 BJT

〔日本股市〕日经指数2月14日以来首次跌破9,000点

路透东京5月10日电---日本股市日经指数周四盘初跌破9,000点,为2月14日以来首次,因投资者担心西班牙脆弱的银行业和希腊政治的不确定性,市场人气受到打压.

丰田汽车(7203.T)上涨1.8%,此前公布正面业绩,提供部分支持.

日经指数.N225下跌0.5%,至8,994.71点.东证股价指数.TOPX跌0.4%至763.15点.(完)

--编译 洪曦;审校 张荻

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