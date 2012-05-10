〔中国基金〕首批短期理财基金募集近430亿元,汇添富规模排名提升

路透上海5月10日电---中国首批短期理财基金产品--汇添富理财30天基金和华安月月鑫基金在发行期共募集426.6亿元人民币,其中汇添富理财30天募集了244.4亿元,创下国内低风险基金规模新纪录,并帮助汇添富基金公司资产规模排名由第14位升至第八位.

汇添富基金公司公告显示,汇添富理财30天债券型基金A净募集215.35亿元,B类基金为29.05亿元.汇添富理财30天A类基金和B类基金的区别在于,超过500万份的A类基金可升格为B类基金.

根据天相投顾发布的一季度末规模数据,汇添富基金公司以493.53亿元的资产管理规模排名第14位.加上本次理财基金的募集量,汇添富将跻身前十大基金公司之列.

华安月月金A类基金净认购额为160.6亿元,B类基金募集21.6亿元,加上期间利息转入份额,该基金规模共计182.22亿元.华安基金的管理规模虽然上升近200亿元,但仍排名第七位.

汇添富理财30天和华安月月鑫的发行期均自上周三(5月2日)开始,自周一结束募集.两基金合同自今日起生效,开始正式运作.

去年中国资本市场"股债双杀"格局令大多普通投资者转向收益率较稳定的银行理财产品,目前银行理财产品规模已达十多万亿元人民币,而公募基金的总规模仅2万多亿元.