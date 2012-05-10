〔中国基金〕首批短期理财基金募集近430亿元,汇添富规模排名提升

金属期市：伦铜持稳，因美元下滑限制获利回吐盘
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
路透上海5月10日电---中国首批短期理财基金产品--汇添富理财30天基金和华安月月鑫基金在发行期共募集426.6亿元人民币,其中汇添富理财30天募集了244.4亿元,创下国内低风险基金规模新纪录,并帮助汇添富基金公司资产规模排名由第14位升至第八位.
汇添富基金公司公告显示,汇添富理财30天债券型基金A净募集215.35亿元,B类基金为29.05亿元.汇添富理财30天A类基金和B类基金的区别在于,超过500万份的A类基金可升格为B类基金.
根据天相投顾发布的一季度末规模数据,汇添富基金公司以493.53亿元的资产管理规模排名第14位.加上本次理财基金的募集量,汇添富将跻身前十大基金公司之列.
华安月月金A类基金净认购额为160.6亿元,B类基金募集21.6亿元,加上期间利息转入份额,该基金规模共计182.22亿元.华安基金的管理规模虽然上升近200亿元,但仍排名第七位.
汇添富理财30天和华安月月鑫的发行期均自上周三(5月2日)开始,自周一结束募集.两基金合同自今日起生效,开始正式运作.
去年中国资本市场"股债双杀"格局令大多普通投资者转向收益率较稳定的银行理财产品,目前银行理财产品规模已达十多万亿元人民币,而公募基金的总规模仅2万多亿元.
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932