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亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 08:22 BJT

〔韩国股市〕受欧洲忧虑拖累低开,炼油股领跌

路透首尔5月10日电---韩国股市周四开盘走低,料将延续上日跌势,因市场依然担忧希腊援助计划的前景和西班牙无力偿债的风险.

炼油股走势落后于大盘,SK Innovation(096770.KS)下滑1.7%,S-Oil(010950.KS)跌1.1%.

0002GMT时,综合股价指数.KS11下跌0.33%至1,943.93点.(完)

--编译 肖群英;审校 艾茂林

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