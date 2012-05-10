《中国报摘》--其他报纸重要消息5月10日(I)

**上海证券报**

--住建部政策研究中心主任秦虹表示,国务院已明确今年要扩大房产税试点,但具体城市名单,方案尚不明确.

--业内人士透露,五一节前,在一次上海市相关政府部门主持的内部会议上,相关部门领导要求房地产研究机构在不违反中央宏观调控大原则的基础上,研究制定进一步拉动楼市成交的政策预案.

--长期困挠券商资产管理业务的强制清盘线有望取消,.最近下发的券商集合理财产品实施细则(征求意见稿)中已将连续20日资产净值需不得低于1亿元人民币的规定取消.

--消息人士称,正在修订的证券投资基金法,拟对私募基金进行备案制,在相关部门备案后,私募产品便可直接进入银行等销售渠道.

--国家信息中心与国家开发银行研究院等合作撰写的中国经济景气监测预警报告认为,综合警情指数持续回落,表明中国经济景气度进入偏冷区间.建议发挥财政策稳增长和调结构的作用,调节好货币信贷供应,大力支持相关重点领域和薄弱环节发展.

**人民日报**

--中国银监会银行监管一部副主任郭武平指出,从未来的发展趋势看,中国经济增长速度在恢复常态,不排除一些银行的个别机构在一些地区的信用风险,银行有可能面临一定的不良资产反弹压力,这时需要在利润高的时候多积累资本,以丰补歉.

--记者撰文称,菲律宾无力撼动中国"睦邻、安邻、富邻"的周边外交政策,也不可能迫使中国牺牲自己核心利益并做出无原则的让步.菲律宾当有自知之明.

**第一财经日报**

--百胜集团(YUM.N)中国事业部与苏宁电器(002024.SZ)战略合作,未来五年将在苏宁的商业物业中开设肯德基、必胜客、必胜宅急送、小肥羊等品牌餐厅150家.

--广发银行2011年实现净利95.86亿元,同比增幅超过50%.不过其核心资本率下滑至8.05%,已经逼近监管红线.广发银行表示,争取尽快上市,符合股东和银行的利益.但对于上市进程,该行丝毫没有提及.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/康熙泽; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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