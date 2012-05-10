《中国债券市场每日交易备忘》--5月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国农业发展银行至多150亿元人民币五年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值3.90% 长信科技( 300088.SZ )0.6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),招商银行主承 河南心连心化肥3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承 重庆渝涪高速4亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),恒丰银行主承 东方电气集团50亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),中国银行主承 湛江港集团4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),光大银行主承 江苏法尔胜泓昇集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),民生银行及国开行主承 包钢股份( 600010.SS )20亿元七年期中票簿记建档(主体评级AA+),中信证券及光大银行主承 黑龙江龙煤矿业集团12亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承 中国生物技术股份公司8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),兴业银行及交通银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 华润电力投资公司20亿元七年期中票1282140,票面利率5.05% 新希望集团5亿元一年期短融041252016,票面利率4.69% 新疆生产建设兵团建工集团5亿元一年期短融041264011,票面利率5.68% 中天科技( 600522.SS )2亿元一年期短融041260023,票面利率5.90% 东方园林( 002310.SZ )2.5亿元一年期短融041269011,票面利率5.80% ============================================================================== 三、缴款: 国家开发银行60亿元一年期固息增发债120218,中标收益率3.4236% 国开行60亿元三年期固息增发债120219,中标收益率3.9007% 国开行60亿元五年期固息增发债120220,中标收益率4.0981% 国开行60亿元七年期固息增发债120221,中标收益率4.3192% 国开行60亿元10年期固息增发债120222,中标收益率4.4327% 镇江交通投资公司18亿元七年期固息债1280145,票面利率7.29% 民生银行( 600016.SS )( 1988.HK )200亿元五年期固息债1208002,票面利率4.39% 中化蓝天集团5亿元一年期短融 湖南高速公路开发总公司15亿元一年期短融 亚邦投资控股集团2.6亿元一年期短融 保利协鑫公司6亿元三年期中票 太极集团( 600129.SS )3亿元三年期中票 天瑞集团水泥公司2亿元三年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 财政部59.27亿元一年期储蓄式国债111704到期兑付,票面利率3.70% 河南豫光金铅集团4亿元一年期短融1181225到期兑付,票面利率5.15% 宁波电力开发公司6亿元一年期短融1181226到期兑付,票面利率5.15% 浙江农资集团5亿元一年期短融1181227到期兑付,票面利率5.15% 中石化( 0386.HK )( 600028.SS )50亿元10年期固息债078009付息,票面利率4.20% 云南锡业集团7亿元三年期中票1082094付息,票面利率4.59% 财政部280亿元50年期固息国债110023付息,票面利率4.33% 国开行197.30亿元三年期浮息债(三个月shibor)110206付息,基本利差-0.10% 财政部149.31亿元三年期储蓄式国债111705付息,票面利率5.43% 财政部89.84亿元五年期储蓄式国债111706付息,票面利率6.00% 准格尔旗国资20亿元七年期固息债1180106付息,票面利率6.94% 中纺集团5亿元三年期中票1182153付息,票面利率5.10% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国周三宣布将汽、柴油价格每吨分别降低330元人民币和310元.此举为中国今年以来第 三次调整成品油价格,亦为去年10月以来首次下调成品油价.[ID:nSB1535478] --中国证监会发布《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》.证监会已要求各 派出机构核实了解各辖区累计净利润为正、现金流情况较好但未分红公司的详细情况,将该类 公司作为关注重点. --新华时评周三文章称,扬州市近日出台政策奖励个人购买精装修房,就政府直接补贴房产 消费而言,有职能错位之嫌.若各地都照葫芦画瓢,中央关于房地产的宏观调控政策必然被架空.  --中国海关今日公布4月进出口贸易数据 (3月贸易顺差53.5亿美元) 国家统计局5/11公布4月工业品价格指数(PPI) (3月-0.3%) 4月居民消费价格指数(CPI) (3月3.6%) 1-4月固定资产投资 (1-3月20.9%) 4月社会消费品零售总额 (3月15.2%) 4月工业增加值 (3月11.9%) 4月房地产投资和销售情况月度报告 5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 (1-3月-1.3%) ==============================================================================(完) --整理 冉莹; 审校 周晓峰