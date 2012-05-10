《中国债券市场每日交易备忘》--5月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国农业发展银行至多150亿元人民币五年期固息债10:00-11:00招标,利率预测均值3.90%
长信科技(300088.SZ)0.6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),招商银行主承
河南心连心化肥3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承
重庆渝涪高速4亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),恒丰银行主承
东方电气集团50亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),中国银行主承
湛江港集团4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),光大银行主承
江苏法尔胜泓昇集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),民生银行及国开行主承
包钢股份(600010.SS)20亿元七年期中票簿记建档(主体评级AA+),中信证券及光大银行主承
黑龙江龙煤矿业集团12亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承
中国生物技术股份公司8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),兴业银行及交通银行主承
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二、新债上市:
华润电力投资公司20亿元七年期中票1282140,票面利率5.05%
新希望集团5亿元一年期短融041252016,票面利率4.69%
新疆生产建设兵团建工集团5亿元一年期短融041264011,票面利率5.68%
中天科技(600522.SS)2亿元一年期短融041260023,票面利率5.90%
东方园林(002310.SZ)2.5亿元一年期短融041269011,票面利率5.80%
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三、缴款:
国家开发银行60亿元一年期固息增发债120218,中标收益率3.4236%
国开行60亿元三年期固息增发债120219,中标收益率3.9007%
国开行60亿元五年期固息增发债120220,中标收益率4.0981%
国开行60亿元七年期固息增发债120221,中标收益率4.3192%
国开行60亿元10年期固息增发债120222,中标收益率4.4327%
镇江交通投资公司18亿元七年期固息债1280145,票面利率7.29%
民生银行(600016.SS)(1988.HK)200亿元五年期固息债1208002,票面利率4.39%
中化蓝天集团5亿元一年期短融
湖南高速公路开发总公司15亿元一年期短融
亚邦投资控股集团2.6亿元一年期短融
保利协鑫公司6亿元三年期中票
太极集团(600129.SS)3亿元三年期中票
天瑞集团水泥公司2亿元三年期中票
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四、还本付息:
财政部59.27亿元一年期储蓄式国债111704到期兑付,票面利率3.70%
河南豫光金铅集团4亿元一年期短融1181225到期兑付,票面利率5.15%
宁波电力开发公司6亿元一年期短融1181226到期兑付,票面利率5.15%
浙江农资集团5亿元一年期短融1181227到期兑付,票面利率5.15%
中石化(0386.HK)(600028.SS)50亿元10年期固息债078009付息,票面利率4.20%
云南锡业集团7亿元三年期中票1082094付息,票面利率4.59%
财政部280亿元50年期固息国债110023付息,票面利率4.33%
国开行197.30亿元三年期浮息债(三个月shibor)110206付息,基本利差-0.10%
财政部149.31亿元三年期储蓄式国债111705付息,票面利率5.43%
财政部89.84亿元五年期储蓄式国债111706付息,票面利率6.00%
准格尔旗国资20亿元七年期固息债1180106付息,票面利率6.94%
中纺集团5亿元三年期中票1182153付息,票面利率5.10%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国周三宣布将汽、柴油价格每吨分别降低330元人民币和310元.此举为中国今年以来第
三次调整成品油价格,亦为去年10月以来首次下调成品油价.[ID:nSB1535478]
--中国证监会发布《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》.证监会已要求各
派出机构核实了解各辖区累计净利润为正、现金流情况较好但未分红公司的详细情况,将该类
公司作为关注重点.
--新华时评周三文章称,扬州市近日出台政策奖励个人购买精装修房,就政府直接补贴房产
消费而言,有职能错位之嫌.若各地都照葫芦画瓢,中央关于房地产的宏观调控政策必然被架空.
--中国海关今日公布4月进出口贸易数据 (3月贸易顺差53.5亿美元)
国家统计局5/11公布4月工业品价格指数(PPI) (3月-0.3%)
4月居民消费价格指数(CPI) (3月3.6%)
1-4月固定资产投资 (1-3月20.9%)
4月社会消费品零售总额 (3月15.2%)
4月工业增加值 (3月11.9%)
4月房地产投资和销售情况月度报告
5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告
5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 (1-3月-1.3%)
==============================================================================(完)
--整理 冉莹; 审校 周晓峰