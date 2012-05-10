菲律宾周五组织反华示威,中国发布安全预警

标题新闻：澳洲第四季经季节调整的薪资价格指数较前季上升0.5%，较上年同期升1.9%
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(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉5月9日电---中国要求在马尼拉的公民减少外出，并对周五将出现的反华示威活动采取预防措施。
拟发动约1,000人参加的反华示威可能加剧中菲两国在黄岩岛问题上的紧张局面。
中国驻菲律宾使馆周二在网站发布《关于做好中资机构近期安全保卫工作的紧急通知》，要求在菲中资机构人员尽量减少外出；遇游行示威，要绕道而行，不要围观；避免与当地人发生争执。
当天，中国外交部称，中国做好了应对菲律宾扩大事态的各种准备。
外交部发言人洪磊表示，菲方鼓动国内民众和海外侨民发起针对中国的游行示威，损伤了中菲两国关系。
示威组织者计划在美国、加拿大、澳大利亚、意大利和其他亚洲国家首都组织类似的针对中国使领馆的示威活动。“我们寻求通过政治和外交手段和平解决问题。”示威组织者之一Risa Hontiveros说道。（完）
--编译：李富强;发稿：王凤昌
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932
路透悉尼/惠灵顿2月22日 - 澳元兑美元周三持稳，兑欧元和瑞郎则徘徊在接近多月高点的水平，因投资者资金涌向收益率较高的资产。