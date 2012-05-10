菲律宾周五组织反华示威,中国发布安全预警

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉5月9日电---中国要求在马尼拉的公民减少外出，并对周五将出现的反华示威活动采取预防措施。

拟发动约1,000人参加的反华示威可能加剧中菲两国在黄岩岛问题上的紧张局面。

中国驻菲律宾使馆周二在网站发布《关于做好中资机构近期安全保卫工作的紧急通知》，要求在菲中资机构人员尽量减少外出；遇游行示威，要绕道而行，不要围观；避免与当地人发生争执。

当天，中国外交部称，中国做好了应对菲律宾扩大事态的各种准备。

外交部发言人洪磊表示，菲方鼓动国内民众和海外侨民发起针对中国的游行示威，损伤了中菲两国关系。

示威组织者计划在美国、加拿大、澳大利亚、意大利和其他亚洲国家首都组织类似的针对中国使领馆的示威活动。“我们寻求通过政治和外交手段和平解决问题。”示威组织者之一Risa Hontiveros说道。（完）