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亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 08:35 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--5月10日-5月17日

路透5月10日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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5/10 1700 美国 30年期公债

5/10 0120 日本 三个月期贴现国库券

5/10 日本 流动性供给标售

5/11 意大利 70亿欧元 2013年5月14日到期的12个月期BOT债券

5/11 意大利 30亿欧元 2012年8月15日到期的三个月期BOT债券

5/11 英国 标售国库券

5/14 西班牙 12个月及18个月期国库券

5/14 1530 美国 13周和26周期国库券

5/14 0600 德国 40亿欧元 六个月期国库券

5/14 意大利 中长期债券标售

5/14 意大利 追加12月期BOT债券标售

5/15 英国 27.5亿英镑 票息5.0%、2025年到期的公债

5/15 0130 日本 40年期公债

5/15 1530 美国 四周期国库券

5/16 法国 BTAN中天期债券

5/16 法国 OATi指数连结债券

5/16 加拿大 两年期债券

5/16 0600 德国 50亿欧元 票息1.75%、2022年7月4日到期的10年期联邦债券

5/16 0120 日本 一年期贴现国库券

5/17 英国 迷你标售票息5.0%、2014年到期的公债

5/17 1700 美国 10年期通膨保值债券(TIPS)

5/17 西班牙 Obligacion公债

5/17 0120 日本 三个月期贴现国库券

5/17 0130 日本 五年期公债

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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