《全球主要国家债券发行预告》--5月10日-5月17日

金属期市：伦铜持稳，因美元下滑限制获利回吐盘
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
路透5月10日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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5/10 1700 美国 30年期公债
5/10 0120 日本 三个月期贴现国库券
5/10 日本 流动性供给标售
5/11 意大利 70亿欧元 2013年5月14日到期的12个月期BOT债券
5/11 意大利 30亿欧元 2012年8月15日到期的三个月期BOT债券
5/11 英国 标售国库券
5/14 西班牙 12个月及18个月期国库券
5/14 1530 美国 13周和26周期国库券
5/14 0600 德国 40亿欧元 六个月期国库券
5/14 意大利 中长期债券标售
5/14 意大利 追加12月期BOT债券标售
5/15 英国 27.5亿英镑 票息5.0%、2025年到期的公债
5/15 0130 日本 40年期公债
5/15 1530 美国 四周期国库券
5/16 法国 BTAN中天期债券
5/16 法国 OATi指数连结债券
5/16 加拿大 两年期债券
5/16 0600 德国 50亿欧元 票息1.75%、2022年7月4日到期的10年期联邦债券
5/16 0120 日本 一年期贴现国库券
5/17 英国 迷你标售票息5.0%、2014年到期的公债
5/17 1700 美国 10年期通膨保值债券(TIPS)
5/17 西班牙 Obligacion公债
5/17 0120 日本 三个月期贴现国库券
5/17 0130 日本 五年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
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路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932