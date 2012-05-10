《热点透视》伊朗同意用人民币结算部分原油贸易,但此尚不具燎原之势

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Una Galani; 编译 侯向明

路透迪拜5月9日电---伊朗同意用人民币结算部分石油的做法不会流行开来.美国的严厉制裁导致伊朗接受以人民币支付一部分出口至中国的原油.但虽说在2020年之前,人民币应在全球能源贸易结算中扮演更大的角色,但伊朗的做法并不会是此进程的催化剂.

中国使用自己的货币来支付进口原油有其自身的意义.此举能转移外汇风险,并支持了政府长期以来推动人民币成为替代美元的全球储备货币的努力.

对伊朗来说,使用人民币结算更多的是一种必需,而非其所愿.国际制裁使得伊朗难以利用可自由兑换的美元或欧元进行结算,故被迫允许中国用其不可自由兑换的人民币来支付部分进口原油,就如同伊朗也允许印度用其不可自由兑换的卢比支付一样.中国自2006年以来就一直使用美元或欧元来向伊朗支付进口的原油,而且中国是伊朗最大的客户.

中国可能希望伊朗模式能在中东推广开来,但受政治因素影响较小的产油国或不愿意追随德黑兰的脚步.虽然中国可能更愿意购买以人民币计价的原油,但海湾产油国也有其他的考虑.

他们(产油国)将各自的货币紧密或完全的盯住美元,且其所持大部分外汇储备均为美元资产.虽然与美国的货币政策挂勾并非理想状态,但对那些拥有单一大宗商品,且该商品大多以美元定价并交易的国家来说,这是理性的选择,同时对那些仍仰仗美国军事支持的政府来说亦是如此.

人民币的地位在不断上升,但步伐非常缓慢.中国和阿联酋拥有人民币互换协议,但其规模还不到两国双边贸易额的四分之一.人民币国际化的步伐将加快,因中国国内生产总值(GDP)的增长及其货币兑换正变得更加的自由.人民币做为伊朗石油的计价单位,是人民币朝着成为一个全球性的大宗商品货币的漫长征途中,迈出的一小步.(完)