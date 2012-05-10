《外汇专栏》市场再度担忧欧元区局势,或给日圆带来双重打击

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(本文作者为路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley; 编译 洪曦
路透伦敦5月9日电---上周末欧洲大选过后,市场对欧元区的担忧再度油然而生,这使得日本政策制定者试图力克日圆升值的努力,有化作泡影的风险.
投资者们再次将日圆视作避险资产.
日本公债价格周三全线收高.本周日债收益率(殖利率)回落到2010年10月迄今未见的水准.
鉴于10年期日本公债的收益率JP10YTN=JBTC只有0.82%,投资者们对此兴趣不大.
可以说,这比较大程度上是为了确保资本能够回收,而非获取资本回报.
随着市场消化了希腊大选不确定性的影响,并卖出欧元,欧元/日圆EURJPY=R周三跌至103.上周四欧元/日圆曾在106上方交投.
这对于日圆来说,可谓是雪上加霜.
丰田汽车(7203.T)周三表示,预计欧元/日圆今年将在105日圆水准.
其他日本出口商或将跟随丰田做法.
由于日本出口商需要卖出欧元并买入日圆,以对冲来自欧元区的营收,因此需要欧元/日圆汇率保持在或高于预算假设汇率水平,当前设定在105.
欧元/日圆接近103,明显是个坏消息.
若这些日本出口商需要对冲远汇,那么情况就更加糟糕.欧元/日圆远汇现处于负值,反映人们对于未来利差预期.
周三时,三年期欧元/日圆远汇EURJPY3Y=R互换点报负220左右,若以现汇价103.00来看,欧元卖家可以将2015年欧元/日圆交割的汇率锁定在100.80.
这一水准要远低于105的预算假设汇率水平.
从另一方面来看,欧元区出口商则可以借助欧元/日圆下滑的契机,获得相对优势地位.
鉴于欧元区出口商也需对冲日圆应收账款,他们将会与日本出口商进行反向操作.
他们需要买进欧元.
假设欧元区出口商的损益两平预算假设汇率水平也在105.00,那么如果它们能够在103.00、也就是以低于损益两平的水平买入,即可赚得获利.
以此类推,按上述的欧元/日圆远汇计算,三年后这些出口商可以在100.80水平买入欧元,同样地,这要远低于假设汇率.
欧元/日圆的下滑,对于日本出口商而言是双重打击,由于这一走势是受到市场担忧欧元区情势恶化的推动,日本当局不太可能有办法扭转这一局面.(完)
--译文审校
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