〔中国债市〕财政部六个月期国库现金定存中标利率5.13%--业内人士

快讯提示：日本央行总裁黑田东彦称物价将稳步上涨，2018财年通胀率或达2%
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路透上海5月10日电---业内人士周四透露,中国财政部与央行今日进行的六个月期(182天)中央国库现金管理商业银行定期存款招标,中标利率5.13%.较上月末同期限操作利率续降.
今日进行的国库现金定期存款招标为今年第四期.计划操作量600亿元人民币,起息日为5月10日,11月8日到期;财政部最近一次国库现金定存招标是在4月26日,期限同为六个月,存款规模600亿元,中标利率5.60%.
今年以来已进行的国库现金定期存款招投标具体情况如下:
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 300 六个月 2月23日 8月23日 6.80%
二期 500 六个月 3月22日 9月20日 6.80%
三期 600 六个月 4月26日 10月25日 5.60%
四期 600 六个月 5月10日 11月8日 5.13%
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2,000
财政部和央行2011年进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计4,500亿元;2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
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路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
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