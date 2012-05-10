版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 09:43 BJT

〔中国债市〕财政部六个月期国库现金定存中标利率5.13%--业内人士

路透上海5月10日电---业内人士周四透露,中国财政部与央行今日进行的六个月期(182天)中央国库现金管理商业银行定期存款招标,中标利率5.13%.较上月末同期限操作利率续降.

今日进行的国库现金定期存款招标为今年第四期.计划操作量600亿元人民币,起息日为5月10日,11月8日到期;财政部最近一次国库现金定存招标是在4月26日,期限同为六个月,存款规模600亿元,中标利率5.60%.

今年以来已进行的国库现金定期存款招投标具体情况如下:

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

-------------------------------------------------------

一期 300 六个月 2月23日 8月23日 6.80%

二期 500 六个月 3月22日 9月20日 6.80%

三期 600 六个月 4月26日 10月25日 5.60%

四期 600 六个月 5月10日 11月8日 5.13%

-------------------------------------------------------

2,000

财政部和央行2011年进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计4,500亿元;2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐