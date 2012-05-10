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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 09:10 BJT

〔中国期市〕白银期货首日上市交易,主力合约开盘涨0.39%

路透上海5月10日电---白银期货<0#SAG:>周四在上海期货交易所首日交易,主力合约9月合约SAGU2开盘报6,190元人民币,较基准价上涨0.39%.

上期所周三发布通知,白银期货首日挂盘基准价为6,166元.根据此前公布的标准合约,白银期货每手合约为15千克,报价单位为元/千克,最小变动价位为1元/千克.

这是上海期交所第二个贵金属产品,首个贵金属产品黄金期货已在2008年初开始交易.

国际市场上现货银XAG=最新价格为29.26-29.30美元/盎司.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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