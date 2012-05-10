〔中国期市〕白银期货首日上市交易,主力合约开盘涨0.39%

快讯提示：日本央行总裁黑田东彦称物价将稳步上涨，2018财年通胀率或达2%
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路透上海5月10日电---白银期货<0#SAG:>周四在上海期货交易所首日交易,主力合约9月合约SAGU2开盘报6,190元人民币,较基准价上涨0.39%.
上期所周三发布通知,白银期货首日挂盘基准价为6,166元.根据此前公布的标准合约,白银期货每手合约为15千克,报价单位为元/千克,最小变动价位为1元/千克.
这是上海期交所第二个贵金属产品,首个贵金属产品黄金期货已在2008年初开始交易.
国际市场上现货银XAG=最新价格为29.26-29.30美元/盎司.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
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