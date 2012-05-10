〔中国金融〕广发银行去年净利同比增逾50%,尚无明确上市进程表--报载

金属期市：伦铜持稳，因美元下滑限制获利回吐盘
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
路透上海5月10日电---全国性股份制商业银行--中国广发银行股份有限公司2011年年报称,去年实现营业收入281.73亿元人民币,净利润达95.86亿元,同比增幅超50%.
年报并显示,截至去年底,该行核心资本充足率下滑至8.05%,逼近8%的监管红线,融资需求已经非常紧迫.
广发银行已制定上市计划,并完成前期准备工作,但上市计划至今未有进展.第一财经日报周四援引相关人士指出,其上市目前没有明确的进程表,仍需要根据市场情况选择一个合适的时间窗口,该行内部也没有明确说法.
此前媒体报导,继光大银行(601818.SS)推迟H股首次公开发行(IPO)后,广东发展银行亦推迟了其原定于三季度登陆资本市场的计划,未来上市时间取决市场状况.[ID:nSB1892527]
广发行成立于1988年9月,是中国最早组建的股份制商业银行之一.股东包括花旗集团(C.N)、中国人寿保险(601628.SS)(2628.HK)、国家电网公司等.(完)
--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932