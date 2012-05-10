〔中国金融〕广发银行去年净利同比增逾50%,尚无明确上市进程表--报载

路透上海5月10日电---全国性股份制商业银行--中国广发银行股份有限公司2011年年报称,去年实现营业收入281.73亿元人民币,净利润达95.86亿元,同比增幅超50%.

年报并显示,截至去年底,该行核心资本充足率下滑至8.05%,逼近8%的监管红线,融资需求已经非常紧迫.

广发银行已制定上市计划,并完成前期准备工作,但上市计划至今未有进展.第一财经日报周四援引相关人士指出,其上市目前没有明确的进程表,仍需要根据市场情况选择一个合适的时间窗口,该行内部也没有明确说法.

此前媒体报导,继光大银行(601818.SS)推迟H股首次公开发行(IPO)后,广东发展银行亦推迟了其原定于三季度登陆资本市场的计划,未来上市时间取决市场状况.[ID:nSB1892527]

广发行成立于1988年9月,是中国最早组建的股份制商业银行之一.股东包括花旗集团(C.N)、中国人寿保险(601628.SS)(2628.HK)、国家电网公司等.(完)