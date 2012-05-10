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亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 08:56 BJT

〔韩国汇市〕韩元盘初受欧洲忧虑影响跌至近四个月低位,韩债持稳

路透首尔5月10日电---韩元兑美元KRW=周四盘初跌至1月中以来的最低水准,追随全球市场走势,而国际市场上投资者的风险偏好完全聚焦于希腊政治僵局忧虑,以及西班牙银行业的可持续性.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,145.5,开盘不久一度触及1,146.0,为1月17日以来最低水平.周三本地收报1,140.4.

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