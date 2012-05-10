〔新债招标〕中国农发行五年固息债利率3.87%,低于预测均值--业内人士

路透上海5月10日电---业内人士周四透露,中国农业发展银行上午在银行间债市招标发行的五年期固息债,中标利率3.87%,低于此前3.90%的市场预测均值,亦超出3.88%的预测区间下限.

该期债为农发行今年第八期金融债.招标金额不超过150亿元人民币,采用单一利率中标(荷兰式)招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人最多可追加发行100亿元的当期债券.

该期债缴款日和起息日为5月16日,5月11日至5月16日为分销期,5月22日上市交易.(完)