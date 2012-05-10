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亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 10:40 BJT

〔澳洲个股〕力拓称对增加资本支出保持谨慎,因全球环境动荡

路透布里斯班5月10日电---全球矿业巨擘力拓(RIO.AX)表示,对扩大资本支出和将资本返还股东保持谨慎,因全球环境仍剧烈动荡,并已从全球金融危机中吸取教训.

"我们处在一个危险,动荡和难以预见的世界里,我们不想以牺牲股东利益为代价,陷入被迫削减资本支出计划的境地,"力拓董事长Jan du Plessis向股东们表示.

"因此,我们采取小心谨慎的应对方式.我们以前曾受到伤害,现在已吸取经验教训,希望在未来小心行事."

他说,力拓曾在金融危机期间不得不缩减扩建项目的支出,之后再重启扩建项目,付出庞大代价,公司并不希望处于如此的窘境.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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