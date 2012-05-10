〔澳洲个股〕力拓称对增加资本支出保持谨慎,因全球环境动荡

标题新闻：澳洲第四季经季节调整的薪资价格指数较前季上升0.5%，较上年同期升1.9%
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路透布里斯班5月10日电---全球矿业巨擘力拓(RIO.AX)表示,对扩大资本支出和将资本返还股东保持谨慎,因全球环境仍剧烈动荡,并已从全球金融危机中吸取教训.
"我们处在一个危险,动荡和难以预见的世界里,我们不想以牺牲股东利益为代价,陷入被迫削减资本支出计划的境地,"力拓董事长Jan du Plessis向股东们表示.
"因此,我们采取小心谨慎的应对方式.我们以前曾受到伤害,现在已吸取经验教训,希望在未来小心行事."
他说,力拓曾在金融危机期间不得不缩减扩建项目的支出,之后再重启扩建项目,付出庞大代价,公司并不希望处于如此的窘境.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932
路透悉尼/惠灵顿2月22日 - 澳元兑美元周三持稳，兑欧元和瑞郎则徘徊在接近多月高点的水平，因投资者资金涌向收益率较高的资产。