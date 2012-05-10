《全球主要央行动态》--5月10日

以下所列为上周四下午至本周四上午(5月3日-5月10日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔称,美联储(FED)应考虑最早于今年调升利率,而克利夫兰联储总裁皮亚纳尔托则警告,按目前增长速度,美国经济将需要几年时间才能重新实现充分就业.两位联储总裁的看法相左表明,美联储在近零利率应该维持久的问题上存在分歧,而就业前景是争论的核心所在.[ID:nSB1536576]

纽约联储总裁杜德利表示,全球政策制定者应效仿美联储设定新通胀目标此类的做法,以加强跨国政策协调并稳定经济.他指出,设定通胀目标是朝着提高透明度迈出的积极一步,能帮助美国以外的决策者在当今互相联系的世界中预测经济和金融政策的影响.[ID:nSB1532650]

里奇蒙联储总裁拉克尔表示,进一步货币刺激举措对美国就业市场的作用不大,就业市场饱受技能不匹配等长期结构性问题的困扰.上周公布的数据显示,美国就业成长速度仍然低迷,4月仅新增11.5万个工作岗位.拉克尔表示,就业培训及教育的投资对工人的帮助要大于短期刺激措施.[ID:nSB1531272]

对于美国经济温和增长将持续促进就业的预期,令美联储官员乐观认为,他们不需要求助第三轮量化宽松政策(QE3)来激励经济复苏.三名美联储官员在圣巴巴拉讲话时不同寻常地秉持同一立场,大致观点都是除非经济恶化,否则反对进一步放宽政策.他们分别是旧金山联储总裁威廉姆斯,亚特兰大联储总裁洛克哈特和费城联储总裁普洛瑟.这样的一致让人惊讶,因为这三名官员代表了美联储内所有的观点派别,威廉姆斯被认为是联储官员中最注重就业的温和派之一,而普洛瑟被视作美联储对通胀态度最强硬的成员之一.[ID:nSB1526460]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)官员将要求其采取更多行动支持欧元区的压力顶了回去,市场对希腊初步选举结果感到紧张不安,但这仍远未达到央行采取新政策行动的门槛.法国当选总统奥朗德曾呼吁欧洲央行,通过欧元区抒困基金向有困难的成员国提供贷款.而这等于让央行给国家注资,是德国央行坚决反对的做法.

奥朗德成功推动经济增长成为欧元区政策辩论的核心议题,并得到一些呼应,欧洲央行总裁德拉吉就主张制订"经济增长协定",不过他认为应由政府采取改革行动.包括德拉吉在内的ECB决策者都希望政府能坚持执行撙节措施,而奥朗德则试图放弃这些举措.ECB决策者正顶住外界要求其采取更多行动的压力,质疑重启债券购买计划的有效性,并表明只有在欧元区困境进一步严重恶化时才会采取行动.[ID:nSB1533792]

ECB总裁德拉吉敦促欧元区政府,在加强财政纪律的同时,赶紧就经济成长策略达成共识.但他并未给出任何该央行将采取更多措施来缓解民众经济忧虑的暗示.德拉吉称,欧洲央行货币政策是"宽松的",旨在支持欧元区经济.此前该央行决定维持指标利率在1.0%的纪录低点不变[ID:nSB1525574].

德拉吉表示,央行决策者没有讨论调整利率,欧元区经济今年可能改善,但前景存在不确定性,并有下滑风险.他概述了他之前倡议推出欧洲"增长协议"的愿景,并呼吁欧元区各国政府实施结构性改革.不过他没有给出具体细节,并认为相关责任在欧元区国家肩上,而不是欧洲央行.[ID:nSB1526392]

**英国**

英国央行总裁金恩表示,今年2012年初英国经济开局不利,但今年似乎仍有望缓慢复苏.他在接受英国广播公司(BBC)Radio 4采访时表示,"情势并不平顺,但确实有迹象显示复苏到来.因此我认为合理的判断是,今年我们将看到经济稳步缓慢复苏."他在讲话中还表示,通胀仍然过高,欧债危机仍对英国构成威胁.[ID:nST0455568]

英国央行副总裁宾恩在金融时报发表的评论文章中称,具有高度刺激作用的货币政策立场,对于帮助英国恢复经济平衡而言是"最好的药方".宾恩为央行的货币刺激政策进行了辩护.他表示,"目前具有较高刺激作用的货币政策立场意味着,经济活动、就业和资产价格要高于其原本应达到的水平.最为重要的是,这种货币政策立场应会帮助经济回到平衡状态.对于我们而言,这是最好的药方."[ID:nSB1527134]

**澳洲**

澳洲央行调降经济增长预估,对通胀的预估也大幅下降,进一步降息之门仍然敞开.该央行之前曾意外大幅降息50个基点.该央行在长达70页的季度报告中称,本币汇率较高和消费者需求疲软让很多经济领域处境艰难,不过仍对矿业保持乐观看法.该央行预期,2012和2013年澳洲经济将成长约3%.之前预估曾2012年成长率可达3.5%,2013年料最多成长4%,并调降对出口成长及住宅建筑活动的展望.央行还预计,剔除即将推出碳税的影响,2012年澳洲基础通胀率仅为2%,低于稍早预估的2.5%,并处于2-3%目标区间的下限.[ID:nSB1526818]

**日本**

日本央行审议委员白井早由里称,央行正密切关注汇率在内的市场波动,日本经济复苏的前景依然不确定.她对企业界领袖发表演说时称,"全球投资者的风险胃口略有恢复,股市上涨,日圆兑美元和欧元较去年底水准走软.但全球金融形势发展依然存在变数,因此我们需要继续密切关注包括汇率在内的市场动向."[ID:nSB1536736]

日本央行会议记录显示,央行委员在4月9-10日会议同意货币政策按兵不动,认为他们应该要观察央行2月宽松举措的效果.记录还显示,有迹象表明央行承受着采取行动的巨大政治压力,参加4月会议的一位政府代表呼吁日本央行继续采取积极大胆的货币政策举措,因经济面临下滑压力.[ID:nSB1528970]

日本央行警告美联储,一项旨在提高美国大银行安全性的提议,有可能无意中导致外国债券市场出现问题,并伤及日本贯彻货币政策的能力.美联储提议限制大型银行对单一对手的信贷风险敞口,以确保美国最大的金融服务公司不会因为某一个业务伙伴出现问题而垮台.日本央行在致美联储的信函中称,该提议有问题,其可能导致在日本管理货币供应中扮演关键角色的美国大银行,限制对外国央行的风险敞口.[ID:nSB1527006]

**中国**

中国人民银行行长周小川表示,中美双方在第四轮战略与经济对话框架下的经济对话中谈及汇率问题,中美均认为应由市场供求决定汇率.同时,利率市场化已进行多年,今后还会继续渐进向前,改革还是要多方面配套、渐进式进行.

中国证券报援引周小川指出,在过去中国贸易顺差比较大的时候,汇率是有升值趋势的,市场供求关系也给出了这样的信号.但去年8、9月份,一些国家的主权债务问题影响了全球经济和金融市场的信心,中国外汇市场的情况和供求关系也发生了变化,外汇市场上人民币对美元出现了双向波动.[ID:nSB1526388]

**韩国**

韩国央行一如预期连续第11个月维持利率不变,仍关注于通胀压力而非将政策转向支持经济,尽管部分迹象显示经济放缓.此次利率决定获得一致通过,会中没有讨论可能降息.[ID:nSB1536740](完)