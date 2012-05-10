主要国家经济指标预测--5月11日****

中国经济：京津冀协同发展不是甩包袱，是更大空间的资源调配--人民日报
路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
路透5月11日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月终值 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.0% +2.0%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.2% +2.2%
0830 英国产者物价指数(PPI)产出物价(较前月) 4月 +0.4% +0.6%
(较上年同期) +2.9% +3.6%
核心PPI产出物价(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) +1.9% +2.5%
PPI投入物价(较前月) -1.0% +1.9%
(较上年同期) +1.9% +5.80%
1230 美国PPI(较前月) 4月 持平 持平
(较上年同期) +2.1% +2.8%
扣除食品和能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) +2.8% +2.9%
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 4月 增加0.7 增加8.23
失业率 7.3% 7.2%
全职就业岗位(万个) -- 增加7.00
兼职就业岗位(万个) -- 增加1.24
就业参与率 -- 66.60%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月初值 76.2 76.4
现况指数 83.0 82.9
预期指数 72.5 72.3
1430 美国ECRI一周领先指标 5月4日当周 -- 124.7
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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5月9日(三)
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 4月 增加0.3% --
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超559 --
外资投资日本股市(亿日圆) 卖超729 --
2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 3月 盈余15,895 盈余14,209
5月10日(四)
0100 韩国央行基准利率 5月 3.25% 3.25%
0130 澳洲就业人数(万人) 4月 增加1.55 减少0.55
全职就业人数(万人) 减少1.05 --
就业参与率 65.2% 65.4%
失业率 4.9% 5.3%
0500 日本服务业景气判断指数 4月 50.9 --
0645 法国预算收支(亿欧元) 截至3月 赤字294.11 --
0645 法国工业生产(较前月) 3月 -0.9% -0.5%
0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 3月 +0.5% -0.2%
工业生产(较上年同期) -5.8% -6.7%
0830 英国工业生产(较前月) 3月 -0.3% -0.3%
(较上年同期) -2.6% -2.6%
制造业产出(较前月) 3月 +0.9% +0.5%
(较上年同期) -0.9% -1.3%
1100 英国央行利率决议 5月 0.50% 0.50%
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 3月 逆差518.3 逆差500
1230 美国出口物价 4月 +0.4% +0.2%
进口物价 -0.5% -0.2%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月5日当周 36.7 36.9
初请失业金人数四周均值(万人) 37.9 --
续请失业金人数(万人) 4月28日当周 322.9 327.8
1230 加拿大新屋价格(较前月) 3月 +0.3% +0.2%
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 3月 顺差3.5 顺差5
出口(亿加元) 394.89 --
进口(亿加元) 391.38 --
1800 美国联邦预算(亿美元) 4月 盈余591.2 盈余300
(完)
--整理 石冠兰/吴云凌; 审校 程琳
路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘初小幅下跌，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找升息步伐的线索；同时欧元整理跌幅，仍受欧洲政治担忧打压。 美联储周三稍晚将公布的会议记录，是投资者的一个关注重点。会议记录可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.1%至113.56日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待
财政司司长陈茂波今天将发表上任首份财政预算案，市民除了关注在庞大盈余下，他会如何还富于民外，也关心他会否与前任财爷曾俊华审慎保守作风不同，进取预测收入并大手投资未来？