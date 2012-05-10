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亚洲 | 2012年 5月 11日 星期五 07:27 BJT

****主要国家经济指标预测--5月11日****

路透5月11日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月终值 +0.1% +0.1%

(较上年同期) +2.0% +2.0%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.2% +2.2%

0830 英国产者物价指数(PPI)产出物价(较前月) 4月 +0.4% +0.6%

(较上年同期) +2.9% +3.6%

核心PPI产出物价(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) +1.9% +2.5%

PPI投入物价(较前月) -1.0% +1.9%

(较上年同期) +1.9% +5.80%

1230 美国PPI(较前月) 4月 持平 持平

(较上年同期) +2.1% +2.8%

扣除食品和能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.3%

(较上年同期) +2.8% +2.9%

1230 加拿大就业岗位变动(万个) 4月 增加0.7 增加8.23

失业率 7.3% 7.2%

全职就业岗位(万个) -- 增加7.00

兼职就业岗位(万个) -- 增加1.24

就业参与率 -- 66.60%

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月初值 76.2 76.4

现况指数 83.0 82.9

预期指数 72.5 72.3

1430 美国ECRI一周领先指标 5月4日当周 -- 124.7

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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5月9日(三)

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 4月 增加0.3% --

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超559 --

外资投资日本股市(亿日圆) 卖超729 --

2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 3月 盈余15,895 盈余14,209

5月10日(四)

0100 韩国央行基准利率 5月 3.25% 3.25%

0130 澳洲就业人数(万人) 4月 增加1.55 减少0.55

全职就业人数(万人) 减少1.05 --

就业参与率 65.2% 65.4%

失业率 4.9% 5.3%

0500 日本服务业景气判断指数 4月 50.9 --

0645 法国预算收支(亿欧元) 截至3月 赤字294.11 --

0645 法国工业生产(较前月) 3月 -0.9% -0.5%

0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 3月 +0.5% -0.2%

工业生产(较上年同期) -5.8% -6.7%

0830 英国工业生产(较前月) 3月 -0.3% -0.3%

(较上年同期) -2.6% -2.6%

制造业产出(较前月) 3月 +0.9% +0.5%

(较上年同期) -0.9% -1.3%

1100 英国央行利率决议 5月 0.50% 0.50%

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 3月 逆差518.3 逆差500

1230 美国出口物价 4月 +0.4% +0.2%

进口物价 -0.5% -0.2%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月5日当周 36.7 36.9

初请失业金人数四周均值(万人) 37.9 --

续请失业金人数(万人) 4月28日当周 322.9 327.8

1230 加拿大新屋价格(较前月) 3月 +0.3% +0.2%

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 3月 顺差3.5 顺差5

出口(亿加元) 394.89 --

进口(亿加元) 391.38 --

1800 美国联邦预算(亿美元) 4月 盈余591.2 盈余300

(完)

--整理 石冠兰/吴云凌; 审校 程琳

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