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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 09:47 BJT

〔表格〕澳洲4月经季节调整的就业人口增加1.55万人,预估为减少0.55万

路透悉尼5月10日电---澳洲统计局周四公布的4月就业报告显示:

* 4月经季节调整的就业人口增加1.55万人(路透调查预估为减少0.55万人).

* 4月经季节调整失业率为4.9%(路透调查预估为5.3%).

* 4月经季节调整后全职就业人口减少1.05万人.

* 4月经季节调整的就业参与率为65.2%(路透调查预估为65.4%).

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