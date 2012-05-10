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亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 09:28 BJT

〔表格〕5月5日止当周日本投资者买超559亿日圆外国债券

路透5月10日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,上周日本投资者买超外国债券,而外国投资者卖超日本债券和股票.

截至5月5日止当周,日本投资者买超559亿日圆的外国债券,此前一周买超3,336亿日圆,更前一周为卖超1.170万亿(兆)日圆.

上周外国投资者卖超日债1,233亿日圆,此前一周为买超;外资上周同时卖超日股729亿日圆,为连续第三周卖超.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

4月29日-5月5日 -72.9 -123.3 725.4

4月22日-4月28日 -172.1 +277.3 -937.1

4月15日-4月21日 -62.3r -6.7 +677.8r

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

4月29日-5月5日 +22.1 +55.9 -24.2

4月22日-4月28日 +28.1 +333.6 -53.8

4月15日-4月21日 +42.3 -1,170.3r -8.4 (完)

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--编译 肖群英;审校 龚芳

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