〔表格〕5月5日止当周日本投资者买超559亿日圆外国债券

金属期市：伦铜持稳，因美元下滑限制获利回吐盘
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
路透5月10日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,上周日本投资者买超外国债券,而外国投资者卖超日本债券和股票.
截至5月5日止当周,日本投资者买超559亿日圆的外国债券,此前一周买超3,336亿日圆,更前一周为卖超1.170万亿(兆)日圆.
上周外国投资者卖超日债1,233亿日圆,此前一周为买超;外资上周同时卖超日股729亿日圆,为连续第三周卖超.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
4月29日-5月5日 -72.9 -123.3 725.4
4月22日-4月28日 -172.1 +277.3 -937.1
4月15日-4月21日 -62.3r -6.7 +677.8r
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
4月29日-5月5日 +22.1 +55.9 -24.2
4月22日-4月28日 +28.1 +333.6 -53.8
4月15日-4月21日 +42.3 -1,170.3r -8.4 (完)
浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 肖群英;审校 龚芳
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932