〔东京汇市〕澳元兑美元上涨,此前公布澳洲就业数据好于预期

快讯提示：日本央行总裁黑田东彦称物价将稳步上涨，2018财年通胀率或达2%
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路透东京5月10日电---澳元兑美元周四上涨,此前澳洲公布乐观就业数据,削弱了央行未来几个月将降息的预期.
澳元兑美元AUD=D4升至1.0087美元,数据公布前为约1.0055.就业数据显示澳洲4月经季节调整的就业人口增加1.55万人,路透调查预估为减少0.55万人.
6月银行间利率期货<0#YIB:>下跌0.05点至96.39,因市场人士大幅缩减降息预期.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
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路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
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