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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 10:01 BJT

〔东京汇市〕澳元兑美元上涨,此前公布澳洲就业数据好于预期

路透东京5月10日电---澳元兑美元周四上涨,此前澳洲公布乐观就业数据,削弱了央行未来几个月将降息的预期.

澳元兑美元AUD=D4升至1.0087美元,数据公布前为约1.0055.就业数据显示澳洲4月经季节调整的就业人口增加1.55万人,路透调查预估为减少0.55万人.

6月银行间利率期货<0#YIB:>下跌0.05点至96.39,因市场人士大幅缩减降息预期.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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