〔中国货币市场〕回购利率早盘震荡向下,逆回购及国库现金定存提供补给

路透上海5月10日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四早盘震荡向下,其中七天及14天期品种跌幅明显.本周公开市场继续逆回购操作,且利率较上周四明显走低,对市场有一定的牵引作用.而国库现金定存的招标,又与上一期定存到期形成对冲.

上海一保险公司分析师表示,央行连续两周进行逆回购操作,调降存款准备金率的概率就相对降低了,未来逆回购操作很可能常态化.得益于充足的资金供给,此前市场利率坚挺的局面已有所改观,而昨日七天期质押式回购利率的下跌,亦是推低逆回购中标利率的原因之一.

他并认为,从历史经验看,七天期3.2-3.3%的区间属于合理偏低水平.不过未来财政存款及企业分红等因素依然是牵制利率下跌的重要因素.

"随着后面财政存款的上缴、央企分红,资金价格还是会往上走一些,"他称.

今日除了逆回购,600亿元人民币的国库现金定存招标又与此前一期定存到期形成对冲.华北一银行分析师并指出,当前贷款需求较弱,银行放贷压力降低,对资金的兴趣亦在下降,并再度触动招标利率的下跌.

央行公开市场今日进行了240亿元七天期逆回购操作,中标利率为3.30%,较上周四的3.53%明显下跌.[ID:nSB1535460]

业内人士周四透露,财政部与央行今日进行的六个月期(182天)中央国库现金管理商业银行定期存款招标,中标利率5.13%.较上月末同期限操作利率续降.[ID:nSB1537296]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3754 2.4005 -2.51 4,047.65

七天CN7DRP=CFXS 3.2327 3.3314 -9.87 492.51

14天CN14DRP=CFXS 3.5294 3.7166 -18.72 28.75

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.3821 2.4046 -2.25 1,509.19

七天CHICNY7D=CFXS 3.2190 3.3294 -11.04 81.30

==============================================================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 林高丽

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