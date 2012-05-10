〔中国旅游〕中菲黄岩岛对峙事件波及赴菲旅游,中青旅和携程停团退款

路透北京5月10日电---中菲黄岩岛对峙事件已波及中国居民赴菲旅游,国内多家旅行机构宣布暂停该线路.其中,中国两大旅游服务公司中青旅(600138.SS)和携程旅行网(CTRP.O)决定暂停赴菲律宾旅行团,并承诺对已报名游客实行全额退款.

中青旅控股股份有限公司公告称,北京-菲律宾长滩岛直飞航班已确定于5月13日停飞,对于已经报名参加当日及之后赴长滩岛旅游的客人,中青旅将执行全额退款(包含签证费),由此带来的相关损失中青旅承担.

"我们纯粹是出于对客人人身安全保障的考虑."中青旅市场部人士对路透表示.

携程旅行网亦表示,在目前的局势下菲律宾旅游存在潜在的安全风险,携程已暂停组织赴菲律宾旅游,并将对近日的赴菲团队和自由行游客采取主动劝退措施.如果游客选择取消行程,携程将全额退还旅游费用.

此外,据国内媒体报导,北京、上海和广州等城市多家旅行社均已发布类似表态,暂停中国游客赴菲律宾旅行团.中国游客前往菲律宾旅游,目前主要地区集中在长滩岛,且大多选择直飞航班.

截止发稿,中国国家旅游局尚未发布赴菲律宾旅游警示.

中国海监船和菲律宾海岸警卫队舰船在双方存在主权争议的黄岩岛海域已对峙数周.菲律宾外长稍早称将把黄岩岛问题提交国际海洋法法庭.而中国外交部表示,做好了应对菲方扩大事态的各种准备.

中国驻菲经商参处5月7日向驻菲律宾中资机构发出紧急通知.通知援引报导称,因"近日菲律宾将举行大规模反华示威活动",为保证在菲中资机构人员安全,要求当地中方人员强化安全意识,注意人身和财产安全,尽量减少外出,避免与当地人发生争执.[ID:nSB1534290](完)