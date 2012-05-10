《中国报摘》--其他报纸重要消息5月10日(II)

金属期市：伦铜持稳，因美元下滑限制获利回吐盘
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
**证券时报**
--中国银行(3988.HK)(601988.SS)与中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(000039.SZ)200039.SZ签署协议.根据协议,中行将向中集集团提供总额不超过248亿元等值人民币的本外币融资安排.
**每日经济新闻**
--银监会创新监管部副主任尹龙透露,在今年2月已经公开征求意见的《商业银行服务价格管理办法》,已经启动了修改程序,估计下周会出台.
**中国信息报**
--国家电力监管委员会华中监管局日前发布报告说,华中区域六省市火力发电企业在2011年的经营状况普遍亏损,亏损额总计达136.4亿元人民币.
**经济日报**
--农业部发布消息称,据对全国夏粮主产区的12个重点市县分析会商,今年夏粮丰产的苗架已经搭起,只要后期天气正常,小麦增产希望很大.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李文科/冉莹; 审校 乔艳红
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932