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亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 10:53 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月10日(II)

**证券时报**

--中国银行(3988.HK)(601988.SS)与中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(000039.SZ)200039.SZ签署协议.根据协议,中行将向中集集团提供总额不超过248亿元等值人民币的本外币融资安排.

**每日经济新闻**

--银监会创新监管部副主任尹龙透露,在今年2月已经公开征求意见的《商业银行服务价格管理办法》,已经启动了修改程序,估计下周会出台.

**中国信息报**

--国家电力监管委员会华中监管局日前发布报告说,华中区域六省市火力发电企业在2011年的经营状况普遍亏损,亏损额总计达136.4亿元人民币.

**经济日报**

--农业部发布消息称,据对全国夏粮主产区的12个重点市县分析会商,今年夏粮丰产的苗架已经搭起,只要后期天气正常,小麦增产希望很大.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李文科/冉莹; 审校 乔艳红

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