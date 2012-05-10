〔中国债市〕国库现金定存利率续降,因贷存比需求减弱且资金趋宽(更新版)

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* 六个月国库现金定存利率5.13%,较上期续降

* 近来整体信贷需求不强,贷存比压力略减

* 市场资金走宽亦助力

* 与同期限资金成本差距不断缩窄

路透上海5月10日电---中国财政部周四上午进行的六个月期国库现金定期存款利率续降至5.13%.因近期实体经济信贷需求不强,银行贷存比压力有所减弱.

交易员并称,央行公开市场正/逆回购交替操作调节流动性,以及较低的逆回购利率,推动资金面走宽,亦助今日定存利率再下一城,与可参考的同期限资金成本--六个月shibor的差距也进一步缩小.

业内人士透露,稍早进行的六个月期国库现金定期存款招标,中标利率为5.13%.较上月末的5.60%续降,幅度47个基点(bp).

华南一银行交易员称,今日国库现金定存利率续降,主因料是近来信贷投放不如人意,银行"贷存比需求没那么强了,而且货币市场利率也在一直往下走."

他并表示,4月以来,票据市场需求持续强劲,这也从侧面印证了普通意义上的信贷投放乏力,机构借灵活的票据业务先占用信贷规模的现象.

中国将在近期公布4月M2及新增人民币贷款等数据.受制于经济需求不足的影响,企业扩张生产动能不足,导致信贷需求低迷,以及银行出于对不良贷款的考虑谨慎放贷,4月新增贷款料自上月高点回落,M2增速亦略降.[ID:nSB1529218]

但他们对未来国库现金定存利率还有多少下行空间,心态依旧谨慎.

今年前两期国库现金定存招标,中标利率高出同期六个月shiborSHICNY6MD=在150个bp左右;4月末进行的第三期,该差距即降至逾50个bp.按昨日4.9886%的六个月shibor值计算,今日二者差距已缩至不足20个bp.

今日进行的国库现金定期存款招标为今年第四期.计划操作量600亿元人民币,起息日为5月10日,11月8日到期.今年以来已进行的国库现金定期存款招投标具体情况如下:

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 300 六个月 2月23日 8月23日 6.80%

二期 500 六个月 3月22日 9月20日 6.80%

三期 600 六个月 4月26日 10月25日 5.60%

四期 600 六个月 5月10日 11月8日 5.13%

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2,000

财政部和央行2011年进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计4,500亿元;2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)