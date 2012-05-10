《外汇动态》韩国出口商卖盘及投资者获利了结,限制美元兑韩元上扬

标题新闻：澳洲第四季经季节调整的薪资价格指数较前季上升0.5%，较上年同期升1.9%
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0128GMT---美元兑韩元微涨,触及近四个月高位,因欧洲政治忧虑增强避险情绪. 不过,由于担心韩国外汇当局可能抛售美元进行干预,韩国出口商逢高卖出,投资者也了结获利,这都限制汇价涨幅. 美元兑韩元KRW=KFTC上涨0.3%至1,143.4韩元,脱离日高1,146.0韩元,此亦为1月17日以来最高位. 韩国现代重工(009540.KS)称其赢得海外6.55亿美元钻探船订单. 鉴于出口商卖盘及对当局干预汇市的谨慎情绪,美元兑韩元可能无法达到技术目标位1,148.4韩元(12-3月跌势的50%费波纳奇回档技术位). 汇市投资者几乎不理会韩国央行一如预期维持利率不变的消息.[ID:nSB1536740](完) --编译 许娜;审校 龚芳
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932
路透悉尼/惠灵顿2月22日 - 澳元兑美元周三持稳，兑欧元和瑞郎则徘徊在接近多月高点的水平，因投资者资金涌向收益率较高的资产。