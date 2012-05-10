《外汇动态》韩国出口商卖盘及投资者获利了结,限制美元兑韩元上扬

0128GMT---美元兑韩元微涨,触及近四个月高位,因欧洲政治忧虑增强避险情绪. 不过,由于担心韩国外汇当局可能抛售美元进行干预,韩国出口商逢高卖出,投资者也了结获利,这都限制汇价涨幅. 美元兑韩元KRW=KFTC上涨0.3%至1,143.4韩元,脱离日高1,146.0韩元,此亦为1月17日以来最高位. 韩国现代重工(009540.KS)称其赢得海外6.55亿美元钻探船订单. 鉴于出口商卖盘及对当局干预汇市的谨慎情绪,美元兑韩元可能无法达到技术目标位1,148.4韩元(12-3月跌势的50%费波纳奇回档技术位). 汇市投资者几乎不理会韩国央行一如预期维持利率不变的消息.[ID:nSB1536740](完) --编译 许娜;审校 龚芳