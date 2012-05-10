奥巴马首次公开声称应允许同性结婚

《全球重要经济事件一览表》--2月22日-3月1日
伦敦--欧洲央行执委普雷特在MNI Connect圆桌会议上做开场演说(1100)；在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的会议上致开幕词(1300)。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月9日电---美国总统奥巴马周三称，应该允许同性结婚，此举可能受到其政治支持者的欢迎，但可能令保守选民感到不安。
“我认为同性应该可以结婚，说明（观点）对我来说很重要。”奥巴马在接受ABC的Robin Roberts采访时说道。
奥巴马是首个公开支持同性恋结婚的美国总统，他的观点受到民主党人和同性恋权利组织等的支持，他们认为这是美国公民权的基准。
“这是美国公民权历史上的重要转折点。”纽约市长彭博（Michael Bloomberg）说道。他是独立派，纽约市是六个允许同性结婚的城市之一。
而共和党人和保守的基督教领袖等则批评奥巴马的立场，称这是在有分歧的问题上承担巨大的政治风险。
美国29个州已经禁止同性结婚，外界认为奥巴马的声明可能有助于对手罗姆尼巩固基督教徒的支持。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
伦敦--欧洲央行执委普雷特在MNI Connect圆桌会议上做开场演说(1100)；在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的会议上致开幕词(1300)。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透香港2月22日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，香港特区政府今天成功发售第三批10年期伊斯兰债券，发行金额为10亿美元，收益率为3.132%。这是政府继2014年及2015年后，第三批推出的美元伊斯兰债券。