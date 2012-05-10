奥巴马首次公开声称应允许同性结婚

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月9日电---美国总统奥巴马周三称，应该允许同性结婚，此举可能受到其政治支持者的欢迎，但可能令保守选民感到不安。

“我认为同性应该可以结婚，说明（观点）对我来说很重要。”奥巴马在接受ABC的Robin Roberts采访时说道。

奥巴马是首个公开支持同性恋结婚的美国总统，他的观点受到民主党人和同性恋权利组织等的支持，他们认为这是美国公民权的基准。

“这是美国公民权历史上的重要转折点。”纽约市长彭博（Michael Bloomberg）说道。他是独立派，纽约市是六个允许同性结婚的城市之一。

而共和党人和保守的基督教领袖等则批评奥巴马的立场，称这是在有分歧的问题上承担巨大的政治风险。

美国29个州已经禁止同性结婚，外界认为奥巴马的声明可能有助于对手罗姆尼巩固基督教徒的支持。（完）