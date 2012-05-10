如何把握网络分享的份际？

标题新闻：澳洲第四季经季节调整的薪资价格指数较前季上升0.5%，较上年同期升1.9%
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(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约5月9日电---无论是照片、个人信息还是讨厌的评论，多数美国人认为人们在网上“过多分享”个人信息，且有三分之一的人承认并非发布的所有信息都属实。
Ipsos Observer为英特尔公司进行的这项关于移动礼仪和数字分享的调查显示，90%的美国人认为网上暴露的信息过多，有近一半人对能看到的网络数据感到不堪重负。
在受访的2,008人中，有五分之一的受访者承认，他们发布的部分信息并不属实。
英特尔研究院(Intel Labs)用户互动和体验主管Genevieve Bell表示：“人们仍在思考分享意味着什么，谁会看这些内容，这些看客想要什么，他们对一些事情作何感想？”
“这些内容都不固定。我们还在从个人和文化两个层面对其进行梳理。”
对很多人来说，用智能手机、笔记本、上网本和平板电脑进行网上分享要比面对面分享来得容易。有三分之一的人承认，相比面对面分享，他们对数字分享感到更舒服，四分之一的人表示，他们在网上会呈现不同的人格。
调查显示，大约有85%的美国人在网上发布信息，四分之一的人每天更新。对于65%的美国成年人来说，分享让他们感到与亲朋的关系更密切，有近一半的人表示，如果不是进行网上沟通，他们很难知道自己亲朋的近况。
但大量的数字化信息也很恼人。
多数美国成年人表示，他们对总在网上怨声载道的人很反感，且同样多的人觉得上传不雅照片和发布私人信息让人生厌。（完）
--编译：靳怡雯;发稿：程芳
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