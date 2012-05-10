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亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 10:16 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货终止三日连跌并上涨,USDA稍晚将公布作物报告

路透悉尼5月10日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四小幅上涨,此前经历连续三日下跌.美国农业部(USDA)稍晚将公布一份关键报告,料显示南美作物供给估量进一步下调,因受乾旱气候拖累.

0055GMT,CBOT-7月大豆期货SN2上涨0.3%.小麦期货WN2涨近1%.玉米期货CN2上扬0.5%.

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