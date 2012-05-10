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亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 10:34 BJT

〔中国新债〕大唐集团周五将发50亿元超短期融资券,期限三个月

路透上海5月10日电---中国大唐集团公司周四公告称,将于周五(11日)簿记建档发行50亿元
人民币超短期融资券,期限三个月(90天).

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  大唐集团     300       50        3    5/11簿记建档  建设银行    AAA        5/14       5/15
                                                      兴业银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网(here)

  --发稿 周晓峰; 审校 张喜良

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