澳洲经济指标总览--5月10日

标题新闻：澳洲第四季经季节调整的薪资价格指数较前季上升0.5%，较上年同期升1.9%
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 3月 +0.9% +0.2% 5月30日
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 3月 逆差15.87 逆差7.54 6月8日
出口(较前月) +2% -2%
进口(较前月) +5% -4%
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 4月 +15.5 +44 6月7日
--全职 -10.5 +15.8
--兼职 +26 +28.2
失业率 4.9% 5.2%
就业参与率 65.2% 65.3%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第四季 赤字8.374 赤字5.824
商品与服务贸易收支 顺差3.589 顺差6.133
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第四季 +0.4% +0.8% 6月6日
(较上年同期) +2.3% --
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第一季 -1.2% +2.5% 7月20日
出口物价(较前季) -7.0% -1.5%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第一季 +0.1% 持平 7月25日
(较上年同期) +1.6% +3.1%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.6%
(较上年同期) +2.2% +2.6%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.4% +0.5%
(较上年同期) +2.1% +2.6% (完)
--整理 白云
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932
路透悉尼/惠灵顿2月22日 - 澳元兑美元周三持稳，兑欧元和瑞郎则徘徊在接近多月高点的水平，因投资者资金涌向收益率较高的资产。