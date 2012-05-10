〔韩国央行〕总裁金仲秀称周四会议并未讨论可能降息

标题新闻：澳洲第四季经季节调整的薪资价格指数较前季上升0.5%，较上年同期升1.9%
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路透首尔5月10日电---韩国央行总裁金仲秀称,周四的利率决定系一致通过,会中并未讨论可能降息.(完)
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932
路透2月21日 - 华尔街正在抵制一项有关商品的建议规定，规定要求高盛这样的美国银行业者开展大宗商品相关投资需要留存更多的资本金，一些人认为此举过度严格地限制了银行与商品领域的关联。