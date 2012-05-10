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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 10:49 BJT

〔韩国央行〕总裁金仲秀称周四会议并未讨论可能降息

路透首尔5月10日电---韩国央行总裁金仲秀称,周四的利率决定系一致通过,会中并未讨论可能降息.(完)

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