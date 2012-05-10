美国波特兰惊现标注"炭疽"信封

《全球重要经济事件一览表》--2月22日-3月1日
伦敦--欧洲央行执委普雷特在MNI Connect圆桌会议上做开场演说(1100)；在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的会议上致开幕词(1300)。
(本文由路透中文网编译提供)
路透俄勒冈州波特兰5月9日电---美国波特兰市区的希尔顿酒店和波特兰国际机场周三发现两个装有白色粉末的信封，联邦官员正在对这两个标有“炭疽”的信封进行调查。
消防部门发言人科拉(Paul Corah)表示，初步检测显示，这些粉末无害。他表示，机场和酒店的办公室已被疏散，但航班运行未受影响，酒店本身也未疏散。
科拉表示：“两个信封中都装有信件。美国联邦调查局(FBI)正对其进行调查。”他不知道信件内容。
本周早些时候，波特兰劳埃德中心(Lloyd Center)购物中心的办公室也发现了一个类似信封。信封中的物质无害。科拉表示，他不知道这两起事件是否有关联。
科拉称不知道这些信件是否通过美国邮政(U.S. Mail)寄出。
FBI女发言人Beth Anne Steele证实，该机构正调查这些事件。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
伦敦--欧洲央行执委普雷特在MNI Connect圆桌会议上做开场演说(1100)；在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的会议上致开幕词(1300)。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透香港2月22日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，香港特区政府今天成功发售第三批10年期伊斯兰债券，发行金额为10亿美元，收益率为3.132%。这是政府继2014年及2015年后，第三批推出的美元伊斯兰债券。