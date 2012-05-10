〔新闻稿〕中国4月出口增长4.9%进口微增0.3%,顺差184亿美元--海关总署

(以下是中国海关总署周四(5月10日)发布的"今年前4个月进出口总值11671.8亿美元,同比增长6%"的新闻稿全文)

海关总署今天公布，今年前4个月我国外贸进出口情况。据海关统计，今年前4个月，我国进出口总值11671.8亿美元，比去年同期（下同）增长6%。其中出口5932.4亿美元，增长6.9%；进口5739.4亿美元，增长5.1%；累计贸易顺差为193亿美元。

海关统计显示， 4月份当月，我国进出口总值为3080.8亿美元，增长2.7%。其中出口1632.5亿美元，增长4.9%；进口1448.3亿美元，增长0.3%；当月贸易顺差184.2亿美元。经过季节调整法调整后，4月份我国进出口、出口和进口的同比增长速度分别为6.1%、7.2%和4.8%。

今年前4个月，我国一般贸易进出口6170.6亿美元，增长6.8%。其中出口2802.9亿美元，增长7.3%；进口3367.7亿美元，增长6.5%。一般贸易项下贸易逆差564.8亿美元，扩大2.7%。同期，我国加工贸易进出口4129.9亿美元，增长3.3%。其中出口2661.1亿美元，增长5.3%；进口1468.8亿美元，下降0.3%。加工贸易项下贸易顺差1192.3亿美元，扩大13.1%。

在与主要贸易伙伴的双边贸易中，我国与欧盟和日本双边贸易增长乏力，对俄罗斯和巴西等国进出口增长较快。统计显示，今年前4个月，我国与欧盟双边贸易总值1705.3亿美元，增长0.3%。同期，与美国双边贸易总值为1461亿美元，增长9.2%。与东盟双边贸易总值为1176.5亿美元，增长6.7%。中日双边贸易总值为1071.8亿美元，下降1.5%，同期，我国与俄罗斯和巴西双边贸易总值分别为286.9亿和250.7亿美元，分别增长27.7%和14.4%。

今年前4个月，广东省外贸进出口总值2884亿美元，增长3.3%。同期，江苏省进出口总值1648.6亿美元，下降1%；上海市和北京市进出口总值分别为1369.7亿和1369.2亿美元，分别增长2.1%和10.9%。此外，浙江省、山东省和福建省进出口总值分别为948.3亿、751.1亿和452.7亿美元，分别增长3.1%、1.4%和12.3%。

从出口方面来看，1至4月，广东出口1686.1亿美元，增长5.5%。江苏、浙江和上海分别出口958亿、652.9亿和635.7亿美元，分别增长1.7%、4.2%和1.2%。同期，山东、福建和北京分别出口386.2亿、273亿和177亿美元，分别下降0.3%、增长7.6%和增长2.9%。中西部地区出口则呈现快速增长态势，其中重庆和河南的出口增速分别为1.9倍和1.2倍，广西、四川和江西的出口增速分别为29.3%、62.8%和38.3%。

在出口商品中，今年前4个月，我国机电产品出口3467.9亿美元，增长8.5%，较同期我国出口总体增速高1.6个百分点。其中电器及电子产品出口1402.9亿美元，增长5.5%；机械设备1150.5亿美元，增长11%。同期，纺织服装和鞋等部分劳动密集型产品出口中，服装出口399.7亿美元，增长1%；纺织品出口288.5亿美元，下降0.3%；鞋类出口124亿美元，增长4.2%。

在进口商品中，今年前4个月，我国铁矿砂进口2.4亿吨，增加6.5%，进口均价为每吨137.6美元，下跌13.4%；大豆1815万吨，增加22.3%，进口均价为每吨532.9美元，下跌7.6%。此外，机电产品进口2314.4亿美元，下降1.6%；其中汽车39.2万辆，增加26.7%。(完)