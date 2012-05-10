〔日本债市〕公债价格持稳,投资者对欧债危机心存戒慎

路透东京5月10日电---日本政府公债价格周四持稳,上一交易日多数公债收益率(殖利率)跌至19个月新低,因围绕欧洲债务危机的不确定性令投资者不愿了结获利.

希腊社会党领袖韦尼泽洛斯周四将展开组阁的最后努力,盼能避免重新选举.希腊选民抵制纾困协议的结果,把希腊推入了政治危机.但能成功组阁的希望很渺茫,先前保守派与左派尝试筹组联合政府时,均因无法取得足够共识而失利.[ID:nST0457970]