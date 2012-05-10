《即时观点8》中国4月进出口明显逊于预期,进口尤弱致顺差急剧扩大

标题新闻：澳洲第四季经季节调整的薪资价格指数较前季上升0.5%，较上年同期升1.9%
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路透北京5月10日电---中国海关周四公布,4月中国出口同比增速降至4.9%,进口增速大幅降至0.3%,远逊于市场预期;进口尤其疲弱致贸易顺差较上月急剧扩大,至184.2亿美元.
分析师指出,出口增速放缓,以及今年广交会成交额出现罕见下降,都表明外需低迷之际,中国出口前景难言乐观;而国内宏观调控持续尤其楼市调整加剧,导致投资需求下降,拖累进口增速降至接近零.
他们预期,孱弱的进出口数据可能促使决策层出台更有力刺激政策,譬如退税调整等等.
数据公布后,中国股市沪综指.SSEC由升转跌,早盘收低0.18%.
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主要数据:
--4月出口同比增长4.9%(路透调查中值为+8.5%),上月为8.9%.
--4月进口同比增长0.3%(路透调查中值为+11%),上月为5.3%.
--4月贸易差额为顺差184.2亿美元(路透调查中值为顺差85亿美元),上月为顺差53.5亿美元.
欲浏览4月数据详情,请点选[ID:nSB1534762]
欲浏览4月贸易数据图表,请点选链接:(r.reuters.com/wug28s)
以下为市场人士的评论:
--东方汇理银行驻香港经济学家 DARIUS KOWALCZYK:
这是很出人意料的负面消息,数据非常疲弱.我非常担心进口增长将降至几乎归零.这是自2009年以来进口增长最为疲弱的一次,大部分是受今年大宗商品价格下降的影响,不过大宗商品进口占总进口的约20-25%,所以进口下降的原因也不仅如此.
国内需求疲弱,这应当唤起决策者采取更多措施刺激内需.内需疲弱的情况下,我们可能看到国内生产总值(GDP)增长开始放缓.进口数据将重燃对增长下滑的担忧.
出口亦较疲弱,这是外部需求不振的讯号,尤其是在欧洲.不过,我亦认为,这反映出人民币过于强势,且决策者需控制人民币进一步走强.
我预计香港离岸人民币(CNH)将趋弱,人民币无本金交割远期(NDF)亦将走弱.市场或期望更多货币政策出台,这亦将加剧人民币市场压力.
--华宝信托宏观分析师 聂文:
进口、出口数据都比预期差好多,4月份欧洲PMI创09年6月份以来最低,表明欧洲需求将继续下降,而美国的就业数据也不乐观可能暗示美国复苏情况也不乐观.新兴国家近期数据也不理想,印度、越南、澳大利亚等国均出现明显经济下滑的迹象.因而未来出口不容乐观,从历史经验来看,进口是出口的先行指标,4月进口低迷也反映了出口商对未来出口比较悲观.
由于民间投资的两大支柱--房地产和出口均不乐观,经济不确定性仍然较大,要求政策进一步较大的放松,而不是仅仅微调.预计5月中下旬央行可能下调存准一次,财政投资也将进一步增加,刺激出口和消费的政策将逐步出台.
--澳新银行大宗商品研究亚洲总监 诸蜀宁(NICHOLAS ZHU):
春节后很多市场都在走软,但价格下降没那么多,降幅不到两三成那么大.所以只拿价格水平是无法解释进口数据为什么那么疲软的.
进口同比只增长0.3%太低了.虽然中国对大豆的需求还是很强,但如果去除农产品,工业原材料的需求就显得非常之弱了.
--国开证券宏观经济分析师 杜征征:
两数据大幅低于预期.外需低迷拉低出口增速,美国经济增长动力在二季度放缓,就业、房地产回暖程度低于预期,影响其消费,进而影响中国出口较大;欧债危机影响持续.进口增速大幅低于预期,国内需求尤其是投资需求仍然不旺,与国内信贷市场偏向短期贷款较为一致.
预计进出口未来逐步回升.下半年尤其是四季度美国与欧洲经济或有回升,拉动出口增速或达10%左右的增长,中国经济二季度底部徘徊结束后,或有小幅上升,投资需求重启将拉动进口增速.对于未来走势,谨慎但不悲观.
--民生证券宏观经济分析师 张磊:
4月进出口数据均低于市场预期,尤其进口回落幅度大,宏观面上表明内外需复苏压力仍然较大,微观层面看,一方面终端需求乏力,另一方面,作为中间流通缓解的进出口商对经济形势仍抱谨慎态度.
出口区域结构调整特征继续延续,出口区域多元化,出口增长由主要依赖发达经济体转为更多向近源新兴经济体出口.产品特征看,传统加工贸易产品受劳动力、原材料成本等多种因素影响,出口竞争力有所减弱,出口形势二季度仍然难言乐观.
外需需求形势判断,美国微观层面库存回补动力仍然存在,大选冲击过后欧洲更注重实体经济复苏,传统出口大国有望三季度为中国出口增加动力.
--国家信息中心经济预测部 祁京梅:
外贸数据不太乐观,比预期要低,不过顺差比较大.
外贸形势严峻,体现外围经济疲弱,金融危机和欧债危机影响持续,估计二季度经济可能不如很多人预期的那么乐观,只能与一季度持平或者略有下降.
实体经济疲弱仍很明显,消费动力不足,投资仍将成为拉动经济增长的主要动力之一.
至于放松信贷方面,短期或没有太大的必要,现在的问题不是企业缺钱,而是企业不需要钱,他们缺乏盈利点.当前也存在大型企业和中小型企业对信贷需求的结构性问题.目前中国经济正处在震动胶着的时期,将倒逼中国结构转型,产业升级,亦倒逼企业停止简单的低端重复建设,而要追求高附加值高端的盈利点.
--瑞穗证券亚洲首席经济学家 沈建光:
4月份的进出口数据都很弱,这反映海外尤其是欧债危机的负面影响越来越大,而且短期内还会恶化,目前中国出口还是要看巴西和俄罗斯这两个市场.内需在房地产和地方融资平台被卡住之后,导致进口数据看起来也不振.
预计全年达到10%的贸易增长目标还是蛮难的.现在促进出口(增长)的政策其实已经用光了.还能用什么?出口退税很多产品都已经到17%了,汇率现在既也不升值也不可能大幅贬值.总的来看,下面中国保持经济发展还是要靠内需刺激,因为"外需是不可能稳得住的".
--交通银行金融研究中心宏观分析师 陆志明:
出口同比增速明显低于预期,进口同比增速下降至零左右,与国内经济增速放缓,国际大宗商品价格下滑有关.
总体来看的话,贸易状况仍处于比较艰难的时期.近期的广交会成交量也出现下滑,尤其是针对欧美发达国家的出口.主要原因是近期美国经济复苏放缓,欧债问题持续爆发.
出口主要是受国际市场需求的影响,所以中国政府调节空间非常有限,主要还是看国际经济的复苏状况,短期来看,仍不容乐观.所以我们现在结构调整,要扩大内需.
进口的话主要是看国内经济增长需求和国际商品价格走势.国际商品价格走势中期来看是趋势向下的,但也会出现反复.国内经济增长主要看调控状况,如果调结构的话,增速将平稳一段时间,进口就不会有大的提升空间.
对今年中国整体的贸易形势,我们基本维持年初的判断,即今年的贸易增速将会继续下台阶,年度贸易顺差也是逐步收窄到1,200亿美元左右.
中国目前的贸易形势,对人民币汇率短期影响不明显,但人民币升值趋势整体来看是逐步放缓的.
--山西证券策略分析师 杜亮:
数据下降意料之中,根据季节调整后的数据,出口增速继续下滑,环比仅小幅下降,进出口数据并未出现明显恶化.
短期对市场影响偏中性,若5月出口仍未明显好转,全年10%的出口目标可能落空.中期对市场影响偏负面,期待有力的对外贸易利好政
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