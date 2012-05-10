吸脂须谨慎"坏脂肪"或越吸越多

《全球重要经济事件一览表》--2月22日-3月1日
伦敦--欧洲央行执委普雷特在MNI Connect圆桌会议上做开场演说(1100)；在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的会议上致开幕词(1300)。
(本文由路透中文网编译提供)
路透5月10日电--想通过吸脂术减肚子？你得确保术后坚持锻炼，否则肚子上恐怕会长出更多的肉。
巴西一项研究发现，做过吸脂术的女性往往长出更多深层脂肪，这种脂肪非常不利于健康。
圣保罗大学Fabiana Benatti领导的此项研究发现，在做过腹部吸脂术几个月内，在腹部器官周围可能长出更多的内脏脂肪。
但研究人员刊登在《《临床内分泌学与代谢杂志》的研究报告指出，好消息是，术后如果坚持锻炼，也许能防止深层脂肪形成。
Benatti在给路透的电子邮件中称，脂肪不是“惰性组织”，通过手术消除脂肪可能产生严重后果，譬如内脏脂肪补偿性生长，这长期而言不利于健康。
与腹部皮下脂肪相比，内脏脂肪更容易引发2型糖尿病和心脏病。
整体而言，专家认为不能用吸脂术代替健康饮食和锻炼。美国整形外科医师协会称，吸脂术应主要针对顽固脂肪，不宜用于治疗肥胖。
该协会认为，最适合做吸脂术的，是正常体重或略超重、并且坚持锻炼的人群。（完）
--编译：朱淑珍 发稿：程芳
伦敦--欧洲央行执委普雷特在MNI Connect圆桌会议上做开场演说(1100)；在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的会议上致开幕词(1300)。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透香港2月22日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，香港特区政府今天成功发售第三批10年期伊斯兰债券，发行金额为10亿美元，收益率为3.132%。这是政府继2014年及2015年后，第三批推出的美元伊斯兰债券。