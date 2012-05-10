吸脂须谨慎"坏脂肪"或越吸越多

(本文由路透中文网编译提供)

路透5月10日电--想通过吸脂术减肚子？你得确保术后坚持锻炼，否则肚子上恐怕会长出更多的肉。

巴西一项研究发现，做过吸脂术的女性往往长出更多深层脂肪，这种脂肪非常不利于健康。

圣保罗大学Fabiana Benatti领导的此项研究发现，在做过腹部吸脂术几个月内，在腹部器官周围可能长出更多的内脏脂肪。

但研究人员刊登在《《临床内分泌学与代谢杂志》的研究报告指出，好消息是，术后如果坚持锻炼，也许能防止深层脂肪形成。

Benatti在给路透的电子邮件中称，脂肪不是“惰性组织”，通过手术消除脂肪可能产生严重后果，譬如内脏脂肪补偿性生长，这长期而言不利于健康。

与腹部皮下脂肪相比，内脏脂肪更容易引发2型糖尿病和心脏病。

整体而言，专家认为不能用吸脂术代替健康饮食和锻炼。美国整形外科医师协会称，吸脂术应主要针对顽固脂肪，不宜用于治疗肥胖。

该协会认为，最适合做吸脂术的，是正常体重或略超重、并且坚持锻炼的人群。（完）