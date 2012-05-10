《中国公开市场分析》正逆回购轮流出场,意在调节资金面结构性不均

* 正逆回购轮番上阵,应对资金面结构性不均

* 中标利率接近市场水平,意在稳定资金成本

* 5月仍存在降准窗口,时点或在下旬

* 本周净投放410亿元,近七周累计投放4,300亿元

路透上海5月10日电---中国人民银行本周公开市场正/逆回购轮番上阵,净投放410亿元.市场人士指出,央行调控流动性转向"精耕细作"风格,旨在调整资金结构不均的现象,并明确释放稳定资金成本的信号.

"本次逆回购应该不是定向(招标),在系统中都能投,满足缺钱机构的需求...(本周)正回购主要是有些机构的钱太多了,央行得收一收."北京一银行交易员称.

据央行公告称,今日进行的240亿元人民币七天期逆回购操作中标利率为3.30%,低于上周七天期逆回购3.53%的中标利率,较同期二级市场质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS略高.

国泰君安固定收益部主管周文渊指出,央行可能把逆回购常态化,为固有的政策调节方式提供补充.他解释称,调整存准等政策波及面广,需要谨慎推出.而央行或将通过公开市场操作来灵活调节流动性.

继上周央行意外出手逆回购,且周一一级交易商未申报任何需求之下,央行周二却又重推正回购,意外频频意味着央行的手法已愈发灵活及精准.[ID:nSB1531760]

据路透统计显示,央行公开市场本周净投放410亿元,连续七周累计投放达4,300亿元.

**维持资金利率稳定**

业内人士指出,从央行进行逆回购的数量和期限上看,对资金面影响有限,但却释放出稳定资金利率的信号.

"本次(七天)逆回购对月度存款没什么影响,量也不大,但是却表示了央行的态度,不希望资金利率过高."国海证券债券分析师高勇标称.

北京另一银行交易员认为,央行轮番进行正回购和逆回购操作也体现出其通过稳定资金供给水平,进而稳定资金利率的意愿.

"利率往上走(央行)就放(流动性),往下走就收."他并称.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四早盘震荡向下,其中七天及14天期品种跌幅明显.本周公开市场继续逆回购操作,且利率较上周四明显走低,对市场有一定的牵引作用.[CN/CN]

**5月份降准仍存在窗口**

央行加大公开市场操作后,机构对逆回购操作月内是否会取代下调存准率猜测不一.在路透采访的五位市场人士中,有四位认为5月份仍然存在下调存准率的窗口.

"可能会(降准),不过要等到下旬资金比较紧张的时候才会出现,财政存款季节性增加,公开市场到期量减少和外汇占款趋势性减少都是造成未来资金面紧张的原因."华南一券商分析师称.

第五期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构对中国5月调降存款准备金率的预期较上月明显增强,并因此呈现出对当月债市偏乐观预期的心态.[ID:nSB1523026]

中国人民银行相关负责人此前表示,将通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.另外,下一步将灵活调节银行体系流动性.综合考虑外汇占款流入、市场资金需求变动、短期特殊因素平滑等情况,合理采取有针对性的流动性管理操作.[ID:nSB1497708]

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) 200

(周四) --

逆回购 (周二)

(周四) 240

央票到期 300

正回购到期 720

逆回购到期 650

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净投放 410(完)

--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯

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