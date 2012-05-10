〔新债招标〕中国农发行五年固息债利率略低预期,资金走宽助力(更新版)

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* 农发行五年债利率3.87%,略低于预期

* 央行续做逆回购,市场资金向宽

* 首场投标倍数2.27倍,创今年新高

路透上海5月10日电---中国农业发展银行周四上午招标的五年期固息债,利率低于预期及二级市场水平.因央行公开市场继续以较低利率进行逆回购操作致资金向宽,支撑机构对新债需求.

业内人士透露,农发行稍早招标的五年期固息债中标利率3.87%,首场投标倍数2.27倍.此前市场利率预测均值为3.90%,区间3.88%-3.96%.

上海一银行交易员称,今日新债利率低于预期,主要是"资金面比较配合."

央行公开市场今日进行的七天期240亿元逆回购操作,中标利率3.30%,较上周同期的3.53%跌逾20个基点(bp);银行间市场七天期回购CN7DRP=CFXS加权利率续跌,降幅近10bp.

另外,2.27倍的投标倍数,亦创下农发行今年以来新债发行的首场认购新高.在此前已发行的七期债中,投标倍数基本介于1.5倍-2倍之间.

二级市场上,剩余期限约4.93年的农发行固息债120406券最新成交tCN120406=CFXS在3.88%;中债登固息金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,五年期品种最新收益率IFV5YY=CDC为3.9167%.

该期债为农发行今年第八期金融债.招标金额不超过150亿元人民币,采用单一利率中标(荷兰式)招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人最多可追加发行100亿元的当期债券.

该期债缴款日和起息日为5月16日,5月11日至5月16日为分销期,5月22日上市交易.(完)