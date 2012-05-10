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亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 11:42 BJT

《外汇动态》澳元缩减涨幅,此前中国甫公布贸易数据

0327GMT---澳元下滑约30个点子,此前中国公布贸易数据显示,4月进出口同比增速均逊于预期,加剧了近期对中国经济增长放慢的担忧.

中国海关周四公布,4月中国出口同比增速降至4.9%,进口增速大幅降至0.3%,远逊于市场预期;贸易顺差较上月扩大,至184.2亿美元.[ID:nSB1537424]

澳元兑美元AUD=D4目前报1.0080,较纽约尾盘涨0.4%,中国数据公布前报约1.0110.(完)

--编译 孙茉莉;审校 杜明霞

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