〔中国新债〕国开行下周二将招标发至多200亿定存基准浮息债,期限七年

标题新闻：澳洲第四季经季节调整的薪资价格指数较前季上升0.5%，较上年同期升1.9%
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路透上海5月10日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将于下周二(15日)招标发行总量不超过200亿元人民币的浮息金融债,期限七年.利率基准为人民银行规定的一年期定期存款利率.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第24期金融债,具体条款如下:
第24期
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发行总量 不超过200亿元
期限/计息方式 七年/浮息(一年定存基准)
招标时间 5月15日10:00-11:00
招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式
分销期 5月16日-5月22日
缴款日 5月22日
起息日 5月22日
上市日 5月28日
基本承销额 有
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932
路透悉尼/惠灵顿2月22日 - 澳元兑美元周三持稳，兑欧元和瑞郎则徘徊在接近多月高点的水平，因投资者资金涌向收益率较高的资产。