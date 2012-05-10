版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 10日 星期四 11:52 BJT

〔中国新债〕国开行下周二将招标发至多200亿定存基准浮息债,期限七年

路透上海5月10日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将于下周二(15日)招标发行总量不超过200亿元人民币的浮息金融债,期限七年.利率基准为人民银行规定的一年期定期存款利率.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第24期金融债,具体条款如下:

第24期

---------------------------------------------------

发行总量 不超过200亿元

期限/计息方式 七年/浮息(一年定存基准)

招标时间 5月15日10:00-11:00

招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式

分销期 5月16日-5月22日

缴款日 5月22日

起息日 5月22日

上市日 5月28日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------

国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐