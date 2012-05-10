《Russell专栏》澳洲的大宗商品荣景准备接受现实检验

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 兰秀娟/肖群英

路透澳洲朗塞斯顿5月9日电---澳洲慢慢意识到该国大宗商品的荣景变得越来越难以维系,因为项目成本激增,而且人们开始怀疑亚洲需求是否还足够强劲.

澳洲过去10年的经济腾飞及未来继续发达的期望,是建立在亚洲,特别是中国对铁矿石、液化天然气(LNG)、煤炭等大宗商品的需求.

但成本压力、延宕、环保的反对声浪以及政府政策变动,导致风险上升及潜在回报下降,因此最近以来大宗商品的美好前景变得黯淡.商品荣景带来的矿业和LNG筹备项目规模高达约3,000亿澳元.

人们也越来越担心,资源业的排挤效果已对其他经济领域造成冲击,最明显的就是制造业和旅游业.

虽然现在就判定澳洲将削减资源方面的投资计划还为时尚早,但整体氛围偏向于重新评估项目,然后可能进行整合,或者延后批准计划.

这可能会产生严重的经济后果,除了因为资源及相关服务业占澳洲经济规模约五分之一以外,在过去10年还一直是推动国内生产总值(GDP)增长的主要动力.

两大矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)(RIO.L)承认,投资者对大规模支出计划感到忧虑,也认为成本纪律有其必要.

力拓执行长艾博年上周在会议上谈到,在满足股东增加派息或股票回购要求的同时,寻觅新资源已变得"越来越难".[ID:nSB1526978]

他进一步解释称,未来五年对大宗商品新供应源的投资可能不足.这暗示出大宗商品价格将上涨,占有先机的公司将获益.

浏览2012年澳洲矿业预计资本支出图表,请点击:(link.reuters.com/nah86s)

浏览澳洲液化天然气(LNG)项目分布图表,请点击:(link.reuters.com/nub33s)

浏览煤层气储量,出口预估的图表,请点击:(link.reuters.com/xen84s)

必和必拓上周也承诺执行控制支出的纪律,尽力缓解投资者对特大项目的担忧.随着中国调整经济结构,从依赖固定资产投资转向国内需求,很多人预料来自中国这个全球最大商品消费国的需求将会减弱.

必和必拓今年有三个重大扩建项目将提交董事会批准,分别是位于南澳州的Olympic Dam铜矿及铀矿,位于西澳州的Outer Harbour铁矿石合资公司,以及加拿大Jansen钾盐项目.

据德意志银行估算,这些项目的合计资本支出,再加上美国的页岩气计划,在未来15年的投资总规模将超过1,200亿美元,但要从2023年起才能带来更多回报.

这些数字凸显了大型资源项目开发商面临的诸多风险,不仅是收回投资的周期长,且开发新矿山也面临监管机构的不确定性,以及环保考量上的反对声浪日益高涨.

澳洲总理吉拉德领导的工党少数派政府已设法让矿业资源租赁税(MRRT)和碳税通过,两者都将于7月1日付诸实施.

尽管矿业资源租赁税初期仅针对铁矿石和煤炭,且只向大型项目征收,但只要证明这成为澳洲政府的一大税收收入来源,又或者征收的税额不如预期(出现后一种情形的可能性较大),那么税则就可能被修订.

碳税会加重经营成本,正如澳洲的高劳工成本导致项目预算不断攀升一样.

位于昆士兰州的煤层气和LNG项目似乎遭遇最大的风险,皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)和中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)称,他们的合资公司Arrow LNG面临50%的停产风险.

这或许会迫使他们推迟作出项目建设的最终决定,所有LNG项目的经营环境正变得更为严峻,甚至可能终止煤层气的使用,因环保人士和农户游说政府要求出台更多法规.

虽然日本因关闭核电站致使LNG消费量增加,但亚洲真正的需求增长预计来自中国.澳洲可能发生一场页岩气变革,正如在美国发生的一样.

虽然这些因素中没有哪个足以阻止澳洲雄心勃勃的计划,但风险正在升高,而且一但发生了,通常资金也就跟着缩手了.(完)