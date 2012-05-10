〔中国数据〕4月进出口远逊预期,呼吁更多外贸政策支持(更新版)

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* 中国4月进出口双双逊于预期

* 内需疲弱,呼吁政策支持

* 分析师预计下半年外贸有望好转

路透北京5月10日电---内需疲弱未有明显改善且外部环境萎靡,令中国4月进出口同比增速双双大幅逊于预期.分析人士呼吁,政府应出台更多支持政策,以刺激贸易回暖,并预计下半年外贸形势有望好转.

中国海关周四发布数据显示,4月出口同比增长4.9%(路透调查中值为+8.5%),上月为8.9%;当月进口同比增长0.3%(路透调查中值为+11%),上月为5.3%;贸易顺差较上月急剧扩大,至184.2亿美元.

"进口增速大幅低于预期,国内需求尤其是投资需求仍然不旺.出口看外需,美国经济增长动力在二季度放缓,就业、房地产回暖程度低于预期,影响其消费,进而影响中国出口较大."国开证券宏观经济分析师杜征征称.

分析人士表示,为改善外贸状况,政府应适时出台减税及对出口行业的金融支持等刺激政策,同时保持国内经济稳定增长.预计下半年外贸情况将好转,全年将是一个前低后高的走势.

法兴银行中国经济师姚炜称,"鉴于这个数据,北京接下来很可能会出台更多的刺激进口政策,减关税必须尽快推出."

申银万国证券首席宏观分析师李慧勇亦表示,稳外贸政策需要加码,包括对出口行业的金融支持,出口退税等政策支持出口,稳定增长国内经济来促进进口.

对于因进口过疲导致的当月顺差大幅攀升,分析人士认为,短期内虽会对人民币升值形成一定压力,但鉴于中国贸易顺差总体回落的趋势已成,人民币未来升值空间和压力会有所减少.

数据公布后,中国股市沪综指.SSEC出现回落,早盘收跌0.18%至2,404.15点.对中国贸易数据敏感的澳元兑美元AUD=D4报1.0080,盘中下滑约30个点子.

中国此前宣布调整部分商品进口关税,以通过降低部分能源原材料的进口关税等,促进外贸平衡发展.

中国商务部发布的对外贸易发展"十二五"规划称,进出口总额目标在年均增长10%左右,远低于过去两年的水平,并表示未来五年外贸形势面临世界经济增速放缓、贸易保护主义抬头等挑战.而国内面临经营成本进入全面上升期,外贸结构调整难度加大等问题.[ID:nSB1513776](完)