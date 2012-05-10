〔中国债市动态〕现券收益率早盘继续小跌,受资金价格回落等因素推动

标题新闻：澳洲第四季经季节调整的薪资价格指数较前季上升0.5%，较上年同期升1.9%
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路透上海5月10日电---中国银行间债市周四早盘现券收益率继续小幅下跌,受国内资金价格回落,以及欧债危机疑虑持续发酵推动.不过,对国内经济基本面的判断分歧料将抑制市场做多情绪.
交易员表示,央行公开市场正、逆回购交替操作,以及逆回购利率的连续下滑,除了体现央行精准调节市场流动性的意图之外,或许也是引导资金利率下行的一个信号.
北京一银行交易员称,原来的预期是到了5月底,资金面可能因为企业上缴红利等因素变得紧张,但随着央行逆回购操作的频繁使用,以及操作利率的连续下滑,市场对资金面的预期有了明显改善.加上欧债等多重因素叠加,导致现券收益率近日开始有所下行.
"非国开金融债,还有中长期国债差不多有2-3个点(bp)吧,但继续往下的动能,我觉得不大,"他说,因为宏观经济总体可能是一个缓慢回升的过程,但市场对这个判断还有很大的分歧.
中国财政部与央行今日进行的六个月期(182天)中央国库现金管理商业银行定期存款招标,中标利率5.13%.较上月末同期限操作利率续降.此外,央行公开市场七天期逆回购操作,中标利率3.30%.[ID:nSB1537036][ID:nSB1535460]
中国海关稍早并公布,4月中国出口同比增速降至4.9%,进口增速大幅降至0.3%,远逊于市场预期;进口尤其疲弱致贸易顺差较上月急剧扩大,至184.2亿美元.[ID:nSB1537424]
剩余期限近10年的固息国债120004券最新双边报价CN120004=CFXM为3.535%/3.525%,上日最后一笔为3.54%/3.52%;剩余期限近9.3年的国开行金融债110248券最新双边报价CN110248=CFXM为4.35%/4.28%%,上日为4.39%/4.34%.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932
路透悉尼/惠灵顿2月22日 - 澳元兑美元周三持稳，兑欧元和瑞郎则徘徊在接近多月高点的水平，因投资者资金涌向收益率较高的资产。